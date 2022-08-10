Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию

Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южному – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.