Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию
Словакия начала получать нефть по южной ветке «Дружбы», сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар.
«Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе», – рассказал он.
Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил о возобновлении перекачки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии и Словакии.
До этого агентство Reuters сообщило, что венгерская нефтегазовая компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по «Дружбе». MOL и словацкий комбинат Slovnaft уже договорились с украинской стороной о возобновлении поставок.
С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщал Демин. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти». Демин уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южному – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.
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