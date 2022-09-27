Минфин намерен повысить минимальные цены на водку и коньяк
Минфин России предложил со следующего года поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди, следует из проекта указа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
Так, минимальная розничная цена на водку, в соответствии с документом, с 2023 г. должна составить 281 руб. за 0,5 литра (вместо 261 руб.), минимальная отпускная цена у производителей – 229 руб. (вместо 214 руб.), а оптовая – 238 руб. (вместо 222 руб.).
Минимальная розничная цена коньяка должна вырасти с 480 руб. до 517 руб., а бренди – с 348 руб. до 375 руб. Минимальные отпускные цены на коньяк и бренди, предлагает Минфин, вырастут до 397 руб. и 289 руб. соответственно, а оптовые – до 419 руб. и 304 руб. соответственно.
Ранее Минздрав сообщил о снижении годового потребления алкоголя в России с 13,7 л в 2009 г. до 9,13 л в 2020 г. на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% – с 15 до семи случаев на 100 000 человек.
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