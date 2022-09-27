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Экономика

Минфин намерен повысить минимальные цены на водку и коньяк

Ведомости

Минфин России предложил со следующего года поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди, следует из проекта указа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Так, минимальная розничная цена на водку, в соответствии с документом, с 2023 г. должна составить 281 руб. за 0,5 литра (вместо 261 руб.), минимальная отпускная цена у производителей – 229 руб. (вместо 214 руб.), а оптовая – 238 руб. (вместо 222 руб.).

Минимальная розничная цена коньяка должна вырасти с 480 руб. до 517 руб., а бренди – с 348 руб. до 375 руб. Минимальные отпускные цены на коньяк и бренди, предлагает Минфин, вырастут до 397 руб. и 289 руб. соответственно, а оптовые – до 419 руб. и 304 руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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