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Ритейлеры за три месяца сократили импорт алкоголя на 60-100%

Ведомости

В ближайшие три месяца ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях может сократиться на 40–50%, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Лента», Auchan, «Азбука вкуса» и др).

Уточняется, что, по данным АКОРТ, ассортимент импортной алкогольной продукции в крупных ритейлерах за три месяца, с июня по август, уменьшился на 40-95% в годовом выражении в зависимости от категории напитка. При этом импорт алкогольных напитков у крупных сетей за этот период снизился на 60–100%.

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны. По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л.

В частности, в Россию полностью прекратили поставлять игристые вина региона Шампань, на 70% сократился импорт виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива. В результате закупочные цены на импортную алкогольную продукцию выросли на 27–40% после начала спецоперации. В АКОРТ сообщили, что на некоторые позиции цены подскочили на 70%.

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АКОРТ в августе обратился в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. В середине сентября такое же предложение поступило и от Минпромторга. В перечне товаров, разрешенных к параллельному импорту, были указаны, в частности, бренды Moet, Hennessy, Jack Daniel’s, Jim Beam и др. 19 сентября вице-премьер Денис Мантуров поручил принять решение по параллельному импорту алкоголя до конца этого месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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