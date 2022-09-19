Минпромторг выступил против поставок фармпродукции по параллельному импорту

Вице-премьер добавил, что с марта 2022 г. выросло число клинических испытаний, которые проводятся российскими компаниями. В целом в 2014 г. отечественная продукция на рынке фармацевтики составляла всего 25,5%, к началу 2022 г. ее объем вырос до 35,6%. «Потому что он закроет эту нишу, и мы сейчас намеренно пошли на то, чтобы ввести дополнительные меры поддержки – субсидии на НИОКРы, то есть это разработка, замещение в том числе лекарственных средств», – добавил Мантуров.