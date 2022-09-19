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Минпромторг выступил против поставок фармпродукции по параллельному импорту

Ведомости

Минпромторг России не видит потребности во включении фармацевтической продукции в перечень товаров для параллельного импорта, заявил на форуме «Биотехмед» вице-премьер – глава министерства Денис Мантуров. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его мнению, уход иностранной продукции в этой сфере дает возможности для развития российских предприятий. «Фармпродукция на сегодняшний день не относится к продукции, запрещенной к поставке на наши рынки. Меня спрашивали – не нужно ли включить в параллельный импорт? Сегодня необходимости в этом нет», – сказал Мантуров.

Вице-премьер добавил, что с марта 2022 г. выросло число клинических испытаний, которые проводятся российскими компаниями. В целом в 2014 г. отечественная продукция на рынке фармацевтики составляла всего 25,5%, к началу 2022 г. ее объем вырос до 35,6%. «Потому что он закроет эту нишу, и мы сейчас намеренно пошли на то, чтобы ввести дополнительные меры поддержки – субсидии на НИОКРы, то есть это разработка, замещение в том числе лекарственных средств», – добавил Мантуров.

Ранее вице-премьер в интервью газете «Известия» рассказал, что к концу 2022 г. объем ввозимой в Россию по параллельному импорту продукции достигнет как минимум $20 млрд. Со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ Мантуров отметил, что с середины мая в Россию ввезли товары почти на $9,4 млрд.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др.

Среди фармацевтических компаний, которые приняли решение приостановить инвестиции и новые проекты в России из-за спецоперации на Украине, – Bayer, Pfizer, MSD и Novartis.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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