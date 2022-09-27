Блинкен: акт саботажа на «Северных потоках» не отвечает ничьим интересам
Возможный акт саботажа или нападения на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» не отвечает ничьим интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
«По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», — заявил он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано два взрыва, об этом сообщил директор шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд. Шведская полиция уже начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока неизвестны.
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