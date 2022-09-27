Блинкен: акт саботажа на «Северных потоках» не отвечает ничьим интересам

«По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», — заявил он (цитата по ТАСС).