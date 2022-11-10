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Экономика

Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%

Ведомости

Потребительские цены в США выросли по итогам октября на 7,7% в годовом выражении, следует из данных, опубликованных министерством труда страны.

«Индекс [потребительских цен], рассчитанный по всем группам товаров, увеличился на 7,7% за 12-месячный период, завершившийся в октябре, это меньше, чем рост на 8,2% за период, завершившийся в сентябре», — говорится в отчете (цитата по ТАСС).

Основная инфляция (CPI) в США в сентябре снизилась с 8,3 до 8,2% в годовом выражении – это ниже 9,1% в июне, но выше прогнозов в 8,1% и все еще на уровне 40-летних максимумов. При этом базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) в сентябре выросла с 6,3 до 6,6%, хотя ожидалась на уровне 6,5%.

Федеральная резервная система США в начале ноября решила в четвертый раз подряд поднять базовую ставку на 0,75 п. п. до 3,75–4% годовых. Регулятор объяснил свое решение стремлением улучшить показатели занятости, а также вернуть инфляцию к цели в 2%. В ФРС также заявили, что ожидают дальнейшего роста ставки на фоне сохраняющейся высокой инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных