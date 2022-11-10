Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%

Основная инфляция (CPI) в США в сентябре снизилась с 8,3 до 8,2% в годовом выражении – это ниже 9,1% в июне, но выше прогнозов в 8,1% и все еще на уровне 40-летних максимумов. При этом базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) в сентябре выросла с 6,3 до 6,6%, хотя ожидалась на уровне 6,5%.