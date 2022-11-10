Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%
Потребительские цены в США выросли по итогам октября на 7,7% в годовом выражении, следует из данных, опубликованных министерством труда страны.
«Индекс [потребительских цен], рассчитанный по всем группам товаров, увеличился на 7,7% за 12-месячный период, завершившийся в октябре, это меньше, чем рост на 8,2% за период, завершившийся в сентябре», — говорится в отчете (цитата по ТАСС).
Основная инфляция (CPI) в США в сентябре снизилась с 8,3 до 8,2% в годовом выражении – это ниже 9,1% в июне, но выше прогнозов в 8,1% и все еще на уровне 40-летних максимумов. При этом базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) в сентябре выросла с 6,3 до 6,6%, хотя ожидалась на уровне 6,5%.
Федеральная резервная система США в начале ноября решила в четвертый раз подряд поднять базовую ставку на 0,75 п. п. до 3,75–4% годовых. Регулятор объяснил свое решение стремлением улучшить показатели занятости, а также вернуть инфляцию к цели в 2%. В ФРС также заявили, что ожидают дальнейшего роста ставки на фоне сохраняющейся высокой инфляции.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса