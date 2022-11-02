ФРС США вновь подняла ставку на 0,75 п. п.
Федеральная резервная система США решила в четвертый раз подряд поднять базовую ставку на 0,75 п. п. до 3,75–4% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
Регулятор объяснил свое решение стремлением улучшить показатели занятости, а также вернуть инфляцию к цели в 2%. В ФРС также заявили, что ожидают дальнейшего роста ставки на фоне сохраняющейся высокой инфляции.
В релизе также говорится, что давление на мировые рынки оказывают конфликт на Украине и «связанные с ним события», не приведя дополнительных пояснений того, как ситуация вокруг Украины влияет на темпы роста цен в США.
Основная инфляция (CPI) в США в сентябре снизилась с 8,3 до 8,2% в годовом выражении – это ниже 9,1% в июне, но выше прогнозов в 8,1% и все еще на уровне 40-летних максимумов. При этом базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) в сентябре выросла с 6,3 до 6,6%, хотя ожидалась на уровне 6,5%.
Это повышение ставки стало шестым по счету в этом году. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Позже ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г. 27 июля ставка была поднята на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. 21 сентября регулятор повысил базовую процентную ставку на 0,75 п. п. до 3-3,25%.