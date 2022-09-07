Путин: на смену кризиса из-за пандемии пришла «санкционная лихорадка»

Российский лидер неоднократно говорил о неактуальности модели однополярного мира. По его мнению, такая система себя изжила. В апреле он заявил, что в настоящее время «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.