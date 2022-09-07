Путин: на смену кризиса из-за пандемии пришла «санкционная лихорадка»
Пандемия COVID-19 стала не последним вызовом для экономики, на смену этому кризису пришла «санкционная лихорадка», которую проводят западные страны. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.
«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу всему миру. Имею в виду санкционную лихорадку Запада», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что таким образом западные страны пытаются навязать другим государствам модели поведения и «подчинить их своей воле».
Президент добавил, что такую политику коллективный Запад проводит в течение последних нескольких десятилетий. Санкции, по его словам, вызваны «ускользающим доминированием США». Путин также указал на «тектонические изменения» в системе международных отношений.
Российский лидер неоднократно говорил о неактуальности модели однополярного мира. По его мнению, такая система себя изжила. В апреле он заявил, что в настоящее время «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.
В августе президент заявил, что Запад пытается сохранить «ускользающую из его рук гегемонию». По его словам, именно поэтому США заинтересованы в затягивании военного конфликта на Украине. Он также отметил, что политика сдерживания проводится и по отношению к другим странам. В качестве примера Путин привел поездку спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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