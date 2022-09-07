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Путин: на смену кризиса из-за пандемии пришла «санкционная лихорадка»

Ведомости

Пандемия COVID-19 стала не последним вызовом для экономики, на смену этому кризису пришла «санкционная лихорадка», которую проводят западные страны. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу всему миру. Имею в виду санкционную лихорадку Запада», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что таким образом западные страны пытаются навязать другим государствам модели поведения и «подчинить их своей воле».

Президент добавил, что такую политику коллективный Запад проводит в течение последних нескольких десятилетий. Санкции, по его словам, вызваны «ускользающим доминированием США». Путин также указал на «тектонические изменения» в системе международных отношений.

Российский лидер неоднократно говорил о неактуальности модели однополярного мира. По его мнению, такая система себя изжила. В апреле он заявил, что в настоящее время «мир сложнее», чем в период холодной войны. Именно поэтому, по словам Путина, доминирование одной страны в таких условиях невозможно.

В августе президент заявил, что Запад пытается сохранить «ускользающую из его рук гегемонию». По его словам, именно поэтому США заинтересованы в затягивании военного конфликта на Украине. Он также отметил, что политика сдерживания проводится и по отношению к другим странам. В качестве примера Путин привел поездку спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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