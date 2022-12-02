Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда
Действия Польши на нефтегазовом рынке можно считать театром абсурда, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что польская компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн т российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 г.
«Театр абсурда — то, чем они занимаются», — отметил Новак (цитата по ТАСС). При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о запросе Польши на поставку нефти, отметив, что сам узнал об этом из СМИ.
«Коммерсантъ» ранее писал, что польская Orlen рассчитывает продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в следующем году в объеме 3 млн т в год, несмотря на заявления властей Польши о намерении отказаться от таких поставок.
Сейчас польская сторона полностью отказалась от закупки спотовых партий российской нефти. При этом долгосрочные контракты с «Татнефтью» и «Роснефтью», по которым Польша получает 2,4 млн и 3,6 млн т в год соответственно, продолжают действовать. Уточняется, что контракт с «Татнефтью» истекает в 2024 г., а с «Роснефтью» он еще должен действовать в январе — феврале 2023 г.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.
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