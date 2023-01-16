Цена на газ в Европе опустилась почти до $600 за 1000 кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась почти до $600 за 1000 куб. м, свидетельствует данные лондонской биржи ICE.
Цены на газ в понедельник падали до $609 за 1000 куб. или €54,4 за МВт·ч. Стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах закрыла торги на отметке в $622,5 за 1000 куб. м. Общее снижение цены за день составило более 15%.
Февральский фьючерс открыл торги у отметки в $728,6 за 1000 куб. м. К 11.20 мск цена опустилась ниже $700 и составляла $660 (-9,2%) за 1000 куб. м.
У снижения цены на газ в Европе есть несколько причин. Ранее аналитики указывали на значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) от 15 января, ПХГ Европы заполнены на 81,49%. Кроме того, на котировки газа влияют высокие показатели выработки ветровой энергетики и теплая погода.
19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF (это наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.