МЭА заявило о падении нефтегазовых доходов России на $8 млрд в январе

В октябре Bloomberg со ссылкой на МЭА писал, что выручка России от экспорта нефти в сентябре сократилась до $15,3 млрд, что на тот момент было самым низким показателем в 2022 г. При этом в ноябре Москва увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до 8,1 млн баррелей в сутки (б/с) — максимального значения с апреля, передавал Reuters со ссылкой на отчет агентства. Согласно его подсчетам, доходы России от экспорта снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. Причиной снижения МЭА называло снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть.