МЭА заявило о падении нефтегазовых доходов России на $8 млрд в январе
Потолок цен на российскую нефть, вероятно, сократит нефтегазовые доходы РФ на $8 млрд в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Reuters со ссылкой на исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.
Доходы Москвы от экспорта нефти и газа по итогам прошлого месяца, по оценке Бироля, сократятся на 30% или $8 млрд в связи с установленным западными странами потолком цен на российские энергоресурсы. 3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
Кроме того, на этой неделе Еврокомиссия и минфин США утвердили введение потолка цен на российские нефтепродукты, мера начала действовать 5 февраля. Ограничения установлены на уровне в $100/барр. (около $730/т) и $45/барр. (около $330/т) для дизеля и мазута соответственно.
В октябре Bloomberg со ссылкой на МЭА писал, что выручка России от экспорта нефти в сентябре сократилась до $15,3 млрд, что на тот момент было самым низким показателем в 2022 г. При этом в ноябре Москва увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до 8,1 млн баррелей в сутки (б/с) — максимального значения с апреля, передавал Reuters со ссылкой на отчет агентства. Согласно его подсчетам, доходы России от экспорта снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. Причиной снижения МЭА называло снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть.
После введения потолка цен на нефть президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.