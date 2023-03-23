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Экономика

В ЛДПР призвали включить в режим СЭЗ в ДНР промышленный кредит и отмену НДС

Ведомости

Председатель отделения ЛДПР в Донецкой народной республике (ДНР) Андрей Крамар заявил, что отмена НДС и доступный промышленный кредит должны быть включены в режим свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионе. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Донецкое региональное отделение, как и вся фракция ЛДПР, считает, что присоединенные территории должны стать локомотивом экономического роста. На наш взгляд, СЭЗ должна включать такие понятия, как отмена НДС и развитие доступного промышленного кредита», – сказал Крамар.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме объявил о внесении 24 марта законопроекта о создании СЭЗ на новых территориях в Госдуму. Тогда же он заявил о планах кабмина перезапустить экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

21 марта о разработке такого законопроекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщил источник РБК. Тогда собеседник издания заявил, что зона начнет действовать 1 января 2024 г. до конца 2050 г.

В конце февраля о появлении свободной экономической зоны в ДНР рассказал председатель правительства региона Виталий Хоценко. Тогда он заявил, что СЭЗ будет с «беспрецедентными» условиями и основана на «крымском» варианте.

С 2015 г. свободная экономическая зона начала действовать на территории Крыма и Севастополя. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%). Завершение соглашения планируется в 2039 г.

Ранее по теме: Правительство рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых субъектах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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