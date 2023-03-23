В ЛДПР призвали включить в режим СЭЗ в ДНР промышленный кредит и отмену НДС
Председатель отделения ЛДПР в Донецкой народной республике (ДНР) Андрей Крамар заявил, что отмена НДС и доступный промышленный кредит должны быть включены в режим свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионе. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«Донецкое региональное отделение, как и вся фракция ЛДПР, считает, что присоединенные территории должны стать локомотивом экономического роста. На наш взгляд, СЭЗ должна включать такие понятия, как отмена НДС и развитие доступного промышленного кредита», – сказал Крамар.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме объявил о внесении 24 марта законопроекта о создании СЭЗ на новых территориях в Госдуму. Тогда же он заявил о планах кабмина перезапустить экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В конце февраля о появлении свободной экономической зоны в ДНР рассказал председатель правительства региона Виталий Хоценко. Тогда он заявил, что СЭЗ будет с «беспрецедентными» условиями и основана на «крымском» варианте.
С 2015 г. свободная экономическая зона начала действовать на территории Крыма и Севастополя. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%). Завершение соглашения планируется в 2039 г.