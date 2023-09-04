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Путин анонсировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции

Ведомости

Первый блок АЭС «Аккую» планируют запустить в Турции в 2024 г. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Путина, Турция стала полноценным членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на «Аккую».

«В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества», – добавил российский Путин.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. На сайте АЭС сообщается, что на сегодняшний день она является крупнейшей атомной стройкой в мире. Одновременно сооружается четыре энергоблока с реакторами российской разработки ВВЭР-1200.

Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции – 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты. Расчетный срок службы АЭС – 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Строительство ведет АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом») по соглашению между правительствами России и Турции. Генеральным подрядчиком выступает «Атомэнергопроект». Проект АЭС «Аккую» – первый в атомной отрасли проект, который реализуется на основе модели BOO («Build – Own – Operate» – «Строй – Владей – Эксплуатируй»).

Ранее по теме: Реджеп Тайип Эрдоган нашел в себе силы для участия в церемонии на АЭС

27 апреля на площадку энергоблока № 1 АЭС «Аккую» завезли первую партию ядерного топлива. В церемонии приняли участие Путин ми Эрдоган.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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