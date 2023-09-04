Путин анонсировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции

Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции – 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты. Расчетный срок службы АЭС – 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Строительство ведет АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом») по соглашению между правительствами России и Турции. Генеральным подрядчиком выступает «Атомэнергопроект». Проект АЭС «Аккую» – первый в атомной отрасли проект, который реализуется на основе модели BOO («Build – Own – Operate» – «Строй – Владей – Эксплуатируй»).