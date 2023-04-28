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Реджеп Тайип Эрдоган нашел в себе силы для участия в церемонии на АЭС

Он и Владимир Путин разрешили завезти ядерное топливо на «Аккую»
Илья Лакстыгал Нурлан Гасымов
Владимир Путин помог Реджепу Эрдогану стать обладателем мирного атома / Пресс-служба президента России

Лидеры России и Турции 27 апреля приняли участие в церемонии завоза первой партии ядерного топлива на площадку энергоблока № 1 АЭС «Аккую» в Турции, которую строит «Росатом». С момента завоза топлива станция официально становится первым в истории страны ядерным энергетическим объектом, ее физический запуск планируется к 100-летию Турецкой Республики в октябре.

Церемония завоза топлива состоялась незадолго до всеобщих парламентских и президентских выборов в Турции, назначенных на 14 мая. Эрдоган до этого два дня подряд откладывал участие в мероприятиях после недомогания, случившегося в прямом эфире турецких Kanal7 и Ulker 25 апреля. Президент по совету врачей отменил все публичные активности на неопределенное время. В соцсетях появилась информация, что у турецкого лидера обострились проблемы с сердцем и он якобы госпитализирован. Глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун опроверг эту информацию. «Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана», – написал он на своей странице в Twitter вечером 26 апреля. Он подтвердил, что глава государства примет участие в церемонии открытия «Аккую».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных