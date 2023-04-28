Реджеп Тайип Эрдоган нашел в себе силы для участия в церемонии на АЭС

Церемония завоза топлива состоялась незадолго до всеобщих парламентских и президентских выборов в Турции, назначенных на 14 мая. Эрдоган до этого два дня подряд откладывал участие в мероприятиях после недомогания, случившегося в прямом эфире турецких Kanal7 и Ulker 25 апреля. Президент по совету врачей отменил все публичные активности на неопределенное время. В соцсетях появилась информация, что у турецкого лидера обострились проблемы с сердцем и он якобы госпитализирован. Глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун опроверг эту информацию. «Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана», – написал он на своей странице в Twitter вечером 26 апреля. Он подтвердил, что глава государства примет участие в церемонии открытия «Аккую».