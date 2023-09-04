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Экономика

Путин назвал Россию ответственным поставщиком газа

Ведомости

Россия является ответственным поставщиком газа, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Рассказывая о взаимодействии двух стран в газовой сфере, президент сообщил, что в 2022 г. Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м газа, а за январь-август 2023 г. – свыше 10 млрд.

«Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива», – подчеркнул Путин.

По словам президента, Россия готова экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, в которых есть заинтересованные партнеры. Для этого было предложено создать в Турции региональный газовый хаб.

«»Газпром« передал компании "Баташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», – резюмировал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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