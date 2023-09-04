Путин назвал Россию ответственным поставщиком газа

Рассказывая о взаимодействии двух стран в газовой сфере, президент сообщил, что в 2022 г. Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м газа, а за январь-август 2023 г. – свыше 10 млрд.