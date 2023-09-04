Путин назвал Россию ответственным поставщиком газа
Россия является ответственным поставщиком газа, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Рассказывая о взаимодействии двух стран в газовой сфере, президент сообщил, что в 2022 г. Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м газа, а за январь-август 2023 г. – свыше 10 млрд.
«Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива», – подчеркнул Путин.
По словам президента, Россия готова экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, в которых есть заинтересованные партнеры. Для этого было предложено создать в Турции региональный газовый хаб.
«»Газпром« передал компании "Баташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», – резюмировал президент.