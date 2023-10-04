Объем наличных в обращении сократился впервые за полтора года

Основные всплески снятия наличных в 2022 г. были связаны с событиями на Украины, писал РБК в начале года. Так, только за 25 февраля 2022 г. объем наличности в обращении вырос на 1,41 трлн руб., а 22 и 23 сентября 2022 г., после объявления в РФ частичной мобилизации, – на 246,3 млрд руб. В то же время значительная часть средств возвращается в банки, когда нет новых информационных поводов, «мотивирующих граждан к непредвиденным расходам», обратил внимание управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. К примеру, в марте произошло частично возвращение наличных в банки на фоне выросших ставок по депозитам.