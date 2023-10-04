Объем наличных в обращении сократился впервые за полтора года
Согласно данным Банка России, всего по итогам сентября объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд руб. Впервые за полтора года это произошло не из-за сезонного фактора. Объем наличных в этом году уже сокращался: в январе 2023 г. вернули в банковскую систему 74,5 млрд руб., что является типичной ситуацией для начала года.
В предыдущий раз несезонное сокращение объема наличных наблюдалось весной 2022 г., когда жители России начали активно пополнять счета и депозиты в банках в связи с резким повышением ключевой ставки до 20% в феврале прошлого года.
Основные всплески снятия наличных в 2022 г. были связаны с событиями на Украины, писал РБК в начале года. Так, только за 25 февраля 2022 г. объем наличности в обращении вырос на 1,41 трлн руб., а 22 и 23 сентября 2022 г., после объявления в РФ частичной мобилизации, – на 246,3 млрд руб. В то же время значительная часть средств возвращается в банки, когда нет новых информационных поводов, «мотивирующих граждан к непредвиденным расходам», обратил внимание управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. К примеру, в марте произошло частично возвращение наличных в банки на фоне выросших ставок по депозитам.
В мае заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что повышенный спрос на наличность наблюдался с IV квартала 2022 г. и продолжился в 2023 г. Он добавил, что отклонение от нормальных показателей не такое значительное, как в марте и сентябре прошлого года, оно не создает проблем. По его оценке, ситуация объясняется тем, что с 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли.
15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.