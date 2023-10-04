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Финансы

Объем наличных в обращении сократился впервые за полтора года

Ведомости

В сентябре впервые с весны 2022 г. произошло сокращение объема наличных денег на руках у населения, которое не было связано с сезонностью. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику ЦБ. 

Согласно данным Банка России, всего по итогам сентября объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд руб. Впервые за полтора года это произошло не из-за сезонного фактора. Объем наличных в этом году уже сокращался: в январе 2023 г. вернули в банковскую систему 74,5 млрд руб., что является типичной ситуацией для начала года. 

В предыдущий раз несезонное сокращение объема наличных наблюдалось весной 2022 г., когда жители России начали активно пополнять счета и депозиты в банках в связи с резким повышением ключевой ставки до 20% в феврале прошлого года. 

Основные всплески снятия наличных в 2022 г. были связаны с событиями на Украины, писал РБК в начале года. Так, только за 25 февраля 2022 г. объем наличности в обращении вырос на 1,41 трлн руб., а 22 и 23 сентября 2022 г., после объявления в РФ частичной мобилизации, – на 246,3 млрд руб. В то же время значительная часть средств возвращается в банки, когда нет новых информационных поводов, «мотивирующих граждан к непредвиденным расходам», обратил внимание управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. К примеру, в марте произошло частично возвращение наличных в банки на фоне выросших ставок по депозитам.

В мае заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что повышенный спрос на наличность наблюдался с IV квартала 2022 г. и продолжился в 2023 г. Он добавил, что отклонение от нормальных показателей не такое значительное, как в марте и сентябре прошлого года, оно не создает проблем. По его оценке, ситуация объясняется тем, что с 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли.

15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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