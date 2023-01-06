РБК: наличные в обращении по итогам 2022 года могут превысить 16 трлн рублей

Основные всплески снятия наличных в 2022 г. были связаны с событиями на Украины, отмечает издание. Так, только за 25 февраля объем наличности в обращении вырос на 1,41 трлн руб., а 22 и 23 сентября, после объявления в РФ частичной мобилизации, – на 246,3 млрд руб. В то же время, значительная часть средств возвращается в банки, когда нет новых информационных поводов, «мотивирующих граждан к непредвиденным расходам», обратил внимание Беликов. К примеру, в марте произошло частично возвращение наличных в банки на фоне выросших ставок по депозитам.