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Финансы

РБК: наличные в обращении по итогам 2022 года могут превысить 16 трлн рублей

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Объем наличных денег в обращении в России по итогам прошедшего года может превысить 16 трлн руб., пишет РБК.

Согласно статистике Банка России, за первые 11 месяцев 2022 г. этот показатель вырос на 11% и составил 15,5 трлн руб. Для сравнения РБК приводит результаты пандемийного 2020 г., когда рост составил рекордные за десять лет 26% – 2,5 трлн руб. в денежном выражении.

По оценке управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, наличные в обращении могут превысить отметку в 16 трлн руб. по итогам года, однако тренд вряд ли будет устойчив. Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, рост наличных в обороте происходил с повышенной базы – часть наличных, изъятых в пандемию, так и не вернулась обратно в банки.

Основные всплески снятия наличных в 2022 г. были связаны с событиями на Украины, отмечает издание. Так, только за 25 февраля объем наличности в обращении вырос на 1,41 трлн руб., а 22 и 23 сентября, после объявления в РФ частичной мобилизации, – на 246,3 млрд руб. В то же время, значительная часть средств возвращается в банки, когда нет новых информационных поводов, «мотивирующих граждан к непредвиденным расходам», обратил внимание Беликов. К примеру, в марте произошло частично возвращение наличных в банки на фоне выросших ставок по депозитам.

Эксперты отмечают, что объем наличных в обращении продолжит расти в 2023 г., однако при отсутствии новых шоков – более медленными темпами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных