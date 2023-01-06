РБК: наличные в обращении по итогам 2022 года могут превысить 16 трлн рублей
Согласно статистике Банка России, за первые 11 месяцев 2022 г. этот показатель вырос на 11% и составил 15,5 трлн руб. Для сравнения РБК приводит результаты пандемийного 2020 г., когда рост составил рекордные за десять лет 26% – 2,5 трлн руб. в денежном выражении.
По оценке управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, наличные в обращении могут превысить отметку в 16 трлн руб. по итогам года, однако тренд вряд ли будет устойчив. Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, рост наличных в обороте происходил с повышенной базы – часть наличных, изъятых в пандемию, так и не вернулась обратно в банки.
Основные всплески снятия наличных в 2022 г. были связаны с событиями на Украины, отмечает издание. Так, только за 25 февраля объем наличности в обращении вырос на 1,41 трлн руб., а 22 и 23 сентября, после объявления в РФ частичной мобилизации, – на 246,3 млрд руб. В то же время, значительная часть средств возвращается в банки, когда нет новых информационных поводов, «мотивирующих граждан к непредвиденным расходам», обратил внимание Беликов. К примеру, в марте произошло частично возвращение наличных в банки на фоне выросших ставок по депозитам.
Эксперты отмечают, что объем наличных в обращении продолжит расти в 2023 г., однако при отсутствии новых шоков – более медленными темпами.