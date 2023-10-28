Новым регионам на поддержку предпринимателей направят 300 млн рублей

В июне глава Минэкономразвития России Максим Решетников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков подписали соглашение о запуске льготных кредитов для предпринимателей ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей. Тогда сообщалось, что льготное кредитование станет первым этапом из запускаемых в новых регионах мер господдержки малого и среднего бизнеса. По условиям программы предприниматели новых регионов смогут получить кредит на любые цели бизнеса до 50 млн рублей по ставке не выше 10% годовых. Срок кредита – до 3 лет.