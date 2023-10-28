Новым регионам на поддержку предпринимателей направят 300 млн рублей
Предприниматели в Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской и Херсонской областях получат 300 млн руб. на реализацию социально значимых проектов, сообщили в пресс-службе правительства России.
Средства предпринимателям направят в текущем году в рамках программы грантовой поддержки МСБ, реализующего социально значимые проекты в новых регионах. Претендовать на финансирование могут компании, которые предоставляют социальные услуги или работают в сфере медицины, образования, культуры, спорта и гостиничном бизнесе.
Максимальная сумма гранта составляет 300 000 руб., уточнили в правительстве. Деньги можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан и на покупку сырья и расходных материалов для производства продукции.
Финансирование, как рассказали в кабмине, выделили из средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В июне глава Минэкономразвития России Максим Решетников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков подписали соглашение о запуске льготных кредитов для предпринимателей ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей. Тогда сообщалось, что льготное кредитование станет первым этапом из запускаемых в новых регионах мер господдержки малого и среднего бизнеса. По условиям программы предприниматели новых регионов смогут получить кредит на любые цели бизнеса до 50 млн рублей по ставке не выше 10% годовых. Срок кредита – до 3 лет.