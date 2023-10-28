Газета
Экономика

Новым регионам на поддержку предпринимателей направят 300 млн рублей

Ведомости

Предприниматели в Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской и Херсонской областях получат 300 млн руб. на реализацию социально значимых проектов, сообщили в пресс-службе правительства России.

Средства предпринимателям направят в текущем году в рамках программы грантовой поддержки МСБ, реализующего социально значимые проекты в новых регионах. Претендовать на финансирование могут компании, которые предоставляют социальные услуги или работают в сфере медицины, образования, культуры, спорта и гостиничном бизнесе.

Максимальная сумма гранта составляет 300 000 руб., уточнили в правительстве. Деньги можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан и на покупку сырья и расходных материалов для производства продукции.

Ранее по теме: В проект бюджета включили госпрограмму восстановления новых регионов

Финансирование, как рассказали в кабмине, выделили из средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В июне глава Минэкономразвития России Максим Решетников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков подписали соглашение о запуске льготных кредитов для предпринимателей ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей. Тогда сообщалось, что льготное кредитование станет первым этапом из запускаемых в новых регионах мер господдержки малого и среднего бизнеса. По условиям программы предприниматели новых регионов смогут получить кредит на любые цели бизнеса до 50 млн рублей по ставке не выше 10% годовых. Срок кредита – до 3 лет. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных