Мишустин заявил, что налоговая реформа поможет снизить неравенство в обществе

18 марта на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента, глава государства подчеркнул, что к изменению налогообложения власти должны подходить аккуратно. По его мнению, необходимо создать такую систему, которая будет стабильна минимум до 2030 г. Путин отметил, что вопрос изменения системы породит серьезные дискуссии в парламенте, и добавил, что ожидает от правительства соответствующих решений.