Мишустин заявил, что налоговая реформа поможет снизить неравенство в обществе
Налоговая реформа позволит снизить неравенство в обществе и в развитии регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Государственной думе с отчетом о работе правительства.
«Важно учесть каждую деталь. Ведь налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов», – сказал он.
Мишустин добавил, что предстоящие изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей, экономики и страны в целом.
1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Госдума совместно с кабмином должны внести изменения в законодательство, предусматривающие «справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков». Также нужно не допустить уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.
С 1 января 2025 г. должен быть внедрен механизм поэтапного перехода налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения, на общий режим. Правительство должно разработать возможность применения при исчислении налога на прибыль организаций повышающего коэффициента 2 в отношении расходов предприятий обрабатывающей промышленности, понесенных в связи с приобретением оборудования, которое включено в перечень высокотехнологичного.
18 марта на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента, глава государства подчеркнул, что к изменению налогообложения власти должны подходить аккуратно. По его мнению, необходимо создать такую систему, которая будет стабильна минимум до 2030 г. Путин отметил, что вопрос изменения системы породит серьезные дискуссии в парламенте, и добавил, что ожидает от правительства соответствующих решений.