ФТС изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше веществ в I квартале 2024 года

В начале февраля в ФСБ России по Санкт-Петербургу отчитались об изъятии 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд руб. 1 марта в Санкт-Петербурге обнаружили партию кокаина в контейнере с бананами из Бельгии. Стоимость партии в ФТС оценили более чем в 165 млн руб.