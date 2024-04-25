ФТС изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше веществ в I квартале 2024 года
Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше контролируемых веществ в I квартале 2024 г., чем годом ранее. Об этом сообщила ФТС в Telegram-канале.
«Совместно с другими правоохранителями из незаконного оборота изъяли более 6 т контролируемых веществ. Из них 2,4 т – это наркотические средства, 111 кг – сильнодействующие и психотропные вещества, 3,8 т – прекурсоры», – указано в сообщении службы.
Всего таможенниками было зафиксировано 197 фактов незаконного перемещения контролируемых веществ и возбуждено 105 уголовных дел. Служба отметила, что в январе – марте 2024 г. существенно увеличился объем выявленного кокаина. Изъято было свыше 2,2 т против 5,8 кг за аналогичный период прошлого года.
В начале февраля в ФСБ России по Санкт-Петербургу отчитались об изъятии 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд руб. 1 марта в Санкт-Петербурге обнаружили партию кокаина в контейнере с бананами из Бельгии. Стоимость партии в ФТС оценили более чем в 165 млн руб.