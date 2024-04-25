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ФТС изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше веществ в I квартале 2024 года

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше контролируемых веществ в I квартале 2024 г., чем годом ранее. Об этом сообщила ФТС в Telegram-канале.

«Совместно с другими правоохранителями из незаконного оборота изъяли более 6 т контролируемых веществ. Из них 2,4 т – это наркотические средства, 111 кг – сильнодействующие и психотропные вещества, 3,8 т – прекурсоры», – указано в сообщении службы.

Всего таможенниками было зафиксировано 197 фактов незаконного перемещения контролируемых веществ и возбуждено 105 уголовных дел. Служба отметила, что в январе – марте 2024 г. существенно увеличился объем выявленного кокаина. Изъято было свыше 2,2 т против 5,8 кг за аналогичный период прошлого года.

В начале февраля в ФСБ России по Санкт-Петербургу отчитались об изъятии 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд руб. 1 марта в Санкт-Петербурге обнаружили партию кокаина в контейнере с бананами из Бельгии. Стоимость партии в ФТС оценили более чем в 165 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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