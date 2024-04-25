Минфин обсудит с бизнесом предложения по налоговой системе в мае
В мае Минфин планирует обсудить с представителями бизнеса конкретные предложения по налоговой системе. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая. Обсудить их с бизнесом, с парламентом, с тем чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию», – сказал он (цитата по ТАСС).
Силуанов признал, что в России действительно назрела необходимость в «донастройке» налоговой системы. Он отметил, что одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций компаний.
В марте президент РФ Владимир Путин призвал создать такую систему налогообложения в России, которая будет стабильна минимум до 2030 г. Он отметил, что ожидает соответствующих решений от правительства.
О необходимости модернизации фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства тогда подчеркнул, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов.