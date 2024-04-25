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Минфин обсудит с бизнесом предложения по налоговой системе в мае

Ведомости

В мае Минфин планирует обсудить с представителями бизнеса конкретные предложения по налоговой системе. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

«Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая. Обсудить их с бизнесом, с парламентом, с тем чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию», – сказал он (цитата по ТАСС).

Силуанов признал, что в России действительно назрела необходимость в «донастройке» налоговой системы. Он отметил, что одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций компаний.

В марте президент РФ Владимир Путин призвал создать такую систему налогообложения в России, которая будет стабильна минимум до 2030 г. Он отметил, что ожидает соответствующих решений от правительства.

О необходимости модернизации фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства тогда подчеркнул, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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