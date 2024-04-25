Минфин обсудит с бизнесом предложения по налоговой системе в мае

О необходимости модернизации фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства тогда подчеркнул, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов.