ВЭБ заявил о готовности вложить в инфраструктуру ЖКХ до 1 трлн рублей
ВЭБ.РФ работает над механизмом инфраструктурных кредитов, в рамках которого может профинансировать проекты в сфере ЖКХ на сумму до 1 трлн руб., сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ будут предоставляться в синдикате с коммерческими банками на срок до 20 лет с фиксацией процентной ставки на всем сроке кредитования», – говорится в сообщении корпорации.
В 2022-2023 гг. поддержка ВЭБа по проектам строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры составила 357 млрд руб. Уточняется, что на эти средства были запущены проекты по развитию территорий, в портовой и логистической, дорожной, аэропортовой, туристической инфраструктуре, экологии, общественном транспорте, а также построены школы, модернизированы объекты ЖКХ.
11 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудили возможность участия государственной корпорации «ВЭБ.РФ» в федеральной программе модернизации ЖКХ. По мнению Хуснуллина, большой опыт ВЭБ.РФ будет полезен в работе над 200 мастер-планами развития населенных пунктов в стране, которые поручил разработать президент.
В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля Хуснуллин заявил, что правительство планирует предоставить президенту страны Владимиру Путину подходы к модернизации ЖКХ в конце мая.
Путин ранее заявил, что до 2030 г. на развитие модернизации ЖКХ будет направлено 4,5 трлн руб., в том числе частные инвестиции.