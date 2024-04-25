/ Экономика

ВЭБ заявил о готовности вложить в инфраструктуру ЖКХ до 1 трлн рублей

Ведомости

ВЭБ.РФ работает над механизмом инфраструктурных кредитов, в рамках которого может профинансировать проекты в сфере ЖКХ на сумму до 1 трлн руб., сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ будут предоставляться в синдикате с коммерческими банками на срок до 20 лет с фиксацией процентной ставки на всем сроке кредитования», – говорится в сообщении корпорации.

В 2022-2023 гг. поддержка ВЭБа по проектам строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры составила 357 млрд руб. Уточняется, что на эти средства были запущены проекты по развитию территорий, в портовой и логистической, дорожной, аэропортовой, туристической инфраструктуре, экологии, общественном транспорте, а также построены школы, модернизированы объекты ЖКХ.

11 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудили возможность участия государственной корпорации «ВЭБ.РФ» в федеральной программе модернизации ЖКХ. По мнению Хуснуллина, большой опыт ВЭБ.РФ будет полезен в работе над 200 мастер-планами развития населенных пунктов в стране, которые поручил разработать президент.

В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля Хуснуллин заявил, что правительство планирует предоставить президенту страны Владимиру Путину подходы к модернизации ЖКХ в конце мая.

Путин ранее заявил, что до 2030 г. на развитие модернизации ЖКХ будет направлено 4,5 трлн руб., в том числе частные инвестиции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных