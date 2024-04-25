ВЭБ заявил о готовности вложить в инфраструктуру ЖКХ до 1 трлн рублей

В 2022-2023 гг. поддержка ВЭБа по проектам строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры составила 357 млрд руб. Уточняется, что на эти средства были запущены проекты по развитию территорий, в портовой и логистической, дорожной, аэропортовой, туристической инфраструктуре, экологии, общественном транспорте, а также построены школы, модернизированы объекты ЖКХ.