Министр труда заявил о растущей ценности трудовых ресурсов

16 апреля Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал исследование «Как развивалась экономика в 2023 г. и в начале 2024 г.». В частности, в исследовании говорится о начале «революции зарплат», решающую роль в которой играет спецоперация. Военнослужащие, получавшие 200 000 руб. в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места с прежней зарплатой и будут искать работу, соответствующую новому социальному статусу.