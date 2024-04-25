Министр труда заявил о растущей ценности трудовых ресурсов
Ценность трудовых ресурсов растет для достижения общенациональных целей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
16 апреля Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал исследование «Как развивалась экономика в 2023 г. и в начале 2024 г.». В частности, в исследовании говорится о начале «революции зарплат», решающую роль в которой играет спецоперация. Военнослужащие, получавшие 200 000 руб. в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места с прежней зарплатой и будут искать работу, соответствующую новому социальному статусу.
«Когда этот вызов – исчерпание готовности к «дешевому труду» занятых в реальном секторе, рост их территориальной и профессиональной мобильности – будет до конца осознан, можно ожидать возникновения мощного стимула к технологической модернизации производства, роботизации, профессиональной переподготовке занятых и т. д.», – пишет автор исследования – руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.
Котяков, комментируя это исследование «Ведомостям», напомнил, что буквально пять-шесть лет назад МРОТ был ниже прожиточного минимума. Сегодня он превышает его. Следующая планка: к 2030 г. обеспечить превышение минимального размера оплаты труда над прожиточным минимумом трудоспособного населения более чем на 30%.
«Мы видим сегодня, что темпы развития рынка труда, достаточно низкая безработица формируют конкуренцию между работодателями за квалифицированные кадры. Вы знаете, конкуренция всегда позволяет увеличивать стоимость необходимых ресурсов, за которые мы боремся», – подчеркнул министр.
Глава ведомства также обратил внимание, что не только размер оплаты труда сегодня становится предметом конкуренции для работодателей.
«Это медицинское обслуживание, причем сегодня мы видим, что у нас уже становится достаточно распространенной практикой медобслуживание и медицинская страховка не только работника, но и членов его семьи. Мы сегодня видим совершенно иные подходы в организации взаимоотношений работника и работодателя по отношению к работникам, имеющим семьи, в том числе многодетные», – отметил Котяков.
Набор мероприятий, которые войдут в нацпроект «Кадры», сейчас обсуждается, сообщил Котяков. Он будет масштабным и межотраслевым, так как поручения, которые вошли в послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, затрагивают многие сферы: образование (как высшее, так и среднее), создание инфраструктуры, регулирование рынка труда, дополнительные меры по поддержке занятости, помощь работодателям в подготовке своих трудовых ресурсов.