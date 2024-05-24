Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2%

В марте 2024 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что по итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти более чем на 6% и достичь 4 трлн руб. По его словам, приоритетными направлениями в интеграции двух стран являются промышленная кооперация и импортозамещение.