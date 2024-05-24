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Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2%

Ведомости

Объем торговли между Россией и Белоруссией в I квартале 2024 г. увеличился на 4,2%. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, передает «РИА Новости».

«Результаты I квартала показывают, что, невзирая на высокую базу прошлого года, наш товарооборот вырос еще на 4,2%», – отметил он.

Дипломат добавил, что стороны будут «все делать» для превышения показателей 2023 г. По его оценке, товарооборот между странами будет больше $50 млрд.

В марте 2024 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что по итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти более чем на 6% и достичь 4 трлн руб. По его словам, приоритетными направлениями в интеграции двух стран являются промышленная кооперация и импортозамещение.

Вольвач отмечал, что в 2023 г. объем торговли между странами вырос на 14,3% до рекордных 3,9 трлн руб. По оценке белорусской стороны, показатель увеличился на 6% до $53 трлн.

Москва больше импортировала из Минска, чем экспортировала, уточнил Вольвач. Он добавил, что в основном РФ поставляла в Белоруссию мясо, рыбу, черные металлы, нефть, машины, железнодорожную технику и др. Импортировала РФ из республики готовую технологическую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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