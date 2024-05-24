Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2%
Объем торговли между Россией и Белоруссией в I квартале 2024 г. увеличился на 4,2%. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, передает «РИА Новости».
«Результаты I квартала показывают, что, невзирая на высокую базу прошлого года, наш товарооборот вырос еще на 4,2%», – отметил он.
Дипломат добавил, что стороны будут «все делать» для превышения показателей 2023 г. По его оценке, товарооборот между странами будет больше $50 млрд.
В марте 2024 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что по итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти более чем на 6% и достичь 4 трлн руб. По его словам, приоритетными направлениями в интеграции двух стран являются промышленная кооперация и импортозамещение.
Вольвач отмечал, что в 2023 г. объем торговли между странами вырос на 14,3% до рекордных 3,9 трлн руб. По оценке белорусской стороны, показатель увеличился на 6% до $53 трлн.
Москва больше импортировала из Минска, чем экспортировала, уточнил Вольвач. Он добавил, что в основном РФ поставляла в Белоруссию мясо, рыбу, черные металлы, нефть, машины, железнодорожную технику и др. Импортировала РФ из республики готовую технологическую продукцию с высокой добавленной стоимостью.