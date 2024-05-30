Президент Ботсваны видит угрозу экономике страны из-за синтетических алмазов
Синтетические алмазы, выращенные в лабораторных условиях, угрожают экономике Ботсваны, поскольку на долю добытых драгоценных камней приходится до 40% доходов государства, 75% валютных поступлений и треть национального производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление президента африканской страны Мокгвитси Масиси.
«Если выращенные в лаборатории алмазы займут наше место, то нам с вами конец», – сказал Масиси журналистам.
Он намерен вести «мирную борьбу» с синтетическими алмазами, потребительский спрос на которые растет из-за их дешевизны по сравнению с камнями, добытыми традиционным способом.
По данным системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, в 2022 г. Ботсвана произвела 20% всего мирового объема необработанных алмазов, уступив лишь России, пишет агентство. При этом африканская страна является крупнейшим в мире производителем этих камней по стоимости.
В рамках санкций против российских алмазов Евросоюз с сентября потребует, чтобы камни от 0,5 карата и выше проходили сертификацию прослеживаемости через центр в бельгийском Антверпене. В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии направили лидерам G7 письма, в которых заявили, что заранее определенная точка входа на рынок «большой семерки» будет несправедливой и снизит их доходы, сообщал Reuters.
В мае агентство со ссылкой на семь источников писало, что США решили пересмотреть самые строгие элементы запрета на ввоз российских алмазов после негативной реакции африканских производителей, индийских и нью-йоркских ювелиров.