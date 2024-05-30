Президент Ботсваны видит угрозу экономике страны из-за синтетических алмазов

В рамках санкций против российских алмазов Евросоюз с сентября потребует, чтобы камни от 0,5 карата и выше проходили сертификацию прослеживаемости через центр в бельгийском Антверпене. В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии направили лидерам G7 письма, в которых заявили, что заранее определенная точка входа на рынок «большой семерки» будет несправедливой и снизит их доходы, сообщал Reuters.