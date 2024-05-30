Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Президент Ботсваны видит угрозу экономике страны из-за синтетических алмазов

Ведомости

Синтетические алмазы, выращенные в лабораторных условиях, угрожают экономике Ботсваны, поскольку на долю добытых драгоценных камней приходится до 40% доходов государства, 75% валютных поступлений и треть национального производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление президента африканской страны Мокгвитси Масиси.

«Если выращенные в лаборатории алмазы займут наше место, то нам с вами конец», – сказал Масиси журналистам.

Он намерен вести «мирную борьбу» с синтетическими алмазами, потребительский спрос на которые растет из-за их дешевизны по сравнению с камнями, добытыми традиционным способом.

По данным системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, в 2022 г. Ботсвана произвела 20% всего мирового объема необработанных алмазов, уступив лишь России, пишет агентство. При этом африканская страна является крупнейшим в мире производителем этих камней по стоимости.

В рамках санкций против российских алмазов Евросоюз с сентября потребует, чтобы камни от 0,5 карата и выше проходили сертификацию прослеживаемости через центр в бельгийском Антверпене. В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии направили лидерам G7 письма, в которых заявили, что заранее определенная точка входа на рынок «большой семерки» будет несправедливой и снизит их доходы, сообщал Reuters.

В мае агентство со ссылкой на семь источников писало, что США решили пересмотреть самые строгие элементы запрета на ввоз российских алмазов после негативной реакции африканских производителей, индийских и нью-йоркских ювелиров.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных