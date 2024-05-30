РБК: МЧС сможет оперативно перераспределять бюджет в условиях санкций

Соответствующие поправки ведомство внесло в правительство 28 мая. Предполагается, что МЧС могут включить в перечень федеральных органов, которые имеют право перераспределять до 10% бюджетных средств на срочные нужды. На данный момент это могут делать в Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, Службе внешней разведки, Главном управлении специальных программ президента и Государственной фельдъегерской службе.