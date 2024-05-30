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РБК: МЧС сможет оперативно перераспределять бюджет в условиях санкций

Ведомости

Министерство финансов России предложило наделить МЧС правом оперативно перераспределять бюджет на срочные нужды, пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Соответствующие поправки ведомство внесло в правительство 28 мая. Предполагается, что МЧС могут включить в перечень федеральных органов, которые имеют право перераспределять до 10% бюджетных средств на срочные нужды. На данный момент это могут делать в Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, Службе внешней разведки, Главном управлении специальных программ президента и Государственной фельдъегерской службе.

Изменения коснутся ст. 217 Бюджетного кодекса РФ о сводной бюджетной росписи. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что нововведение необходимо из-за нарушений логистических цепочек и ухода западных производителей, а также из-за недостаточного удовлетворения потребностей МЧС России. Специфика работы ведомства предполагает срочное внесение изменений в свободную бюджетную роспись для финансирования закупок товаров.

30 мая правительство России одобрило другую инициативу Минфина – поправки по совершенствованию налоговой системы. Для доходов до 2,4 млн руб. ставка НДФЛ осталась на уровне 13%, при этом для доходов выше 2,4 млн ставка увеличилась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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