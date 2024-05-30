РБК: МЧС сможет оперативно перераспределять бюджет в условиях санкций
Соответствующие поправки ведомство внесло в правительство 28 мая. Предполагается, что МЧС могут включить в перечень федеральных органов, которые имеют право перераспределять до 10% бюджетных средств на срочные нужды. На данный момент это могут делать в Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, Службе внешней разведки, Главном управлении специальных программ президента и Государственной фельдъегерской службе.
Изменения коснутся ст. 217 Бюджетного кодекса РФ о сводной бюджетной росписи. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что нововведение необходимо из-за нарушений логистических цепочек и ухода западных производителей, а также из-за недостаточного удовлетворения потребностей МЧС России. Специфика работы ведомства предполагает срочное внесение изменений в свободную бюджетную роспись для финансирования закупок товаров.
30 мая правительство России одобрило другую инициативу Минфина – поправки по совершенствованию налоговой системы. Для доходов до 2,4 млн руб. ставка НДФЛ осталась на уровне 13%, при этом для доходов выше 2,4 млн ставка увеличилась.