Орешкин заявил о прохождении пика поддержки IT-отрасли

28 мая «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине писали, что налогообложение для IT-компаний изменится. С начала 2025 г. они будут платить налог на прибыль по ставке 5%. В 2020 г. власти снизили ставку налога на прибыль для IT-компаний до 3% вместо стандартных 20%. Кроме того, были уменьшены тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6% бессрочно.