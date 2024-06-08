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Орешкин заявил о прохождении пика поддержки IT-отрасли

Ведомости

Для IT-индустрии пик поддержки пройден в 2023-2024 гг., ожидается увеличение объемов поддержки фундаментальных инженерных специальностей, сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на молодежной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом пишет «Интерфакс».

Председатель «Деловой России» Алексей Репик спросил у Орешкина, не слишком ли мощно «государство смартрегулированием пытается сфокусировать внимание нового дефицитного кадрового пласта на компетенции IT-специалиста». Чиновник согласился, что здесь «важно найти правильный баланс», и заявил, что власти «точно прошли пик» с точки зрения поддержки и стимулирования молодежи работать в IT-сфере.  

Он допустил, что условия 2023-2024 гг., сложившиеся для отрасли в плане налогообложения и различных программ, уже остались позади, и шаг за шагом эти меры будут сходить на нет. 

«А, например, фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме определенном, и здесь поддержка будет больше. Мы говорили про мегагранты, молодых ученых – эти вещи будут активно возрастать в ближайшее время», – сказал Орешкин.

В IT-индустрии спрос на кадры в разы превысил предложение, и большая поддержка приведет к определенному перепроизводству в будущем, объяснил он. На горизонте 10 лет уже не будет проектов «с безумными зарплатами, деньгами и так далее», добавил Орешкин.

28 мая «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине писали, что налогообложение для IT-компаний изменится. С начала 2025 г. они будут платить налог на прибыль по ставке 5%. В 2020 г. власти снизили ставку налога на прибыль для IT-компаний до 3% вместо стандартных 20%. Кроме того, были уменьшены тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6% бессрочно.

7 июня президент РФ Владимир Путин предложил установить ставку 5% по налогу для IT-компаний до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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