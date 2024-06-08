Орешкин заявил о прохождении пика поддержки IT-отрасли
Для IT-индустрии пик поддержки пройден в 2023-2024 гг., ожидается увеличение объемов поддержки фундаментальных инженерных специальностей, сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на молодежной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом пишет «Интерфакс».
Председатель «Деловой России» Алексей Репик спросил у Орешкина, не слишком ли мощно «государство смартрегулированием пытается сфокусировать внимание нового дефицитного кадрового пласта на компетенции IT-специалиста». Чиновник согласился, что здесь «важно найти правильный баланс», и заявил, что власти «точно прошли пик» с точки зрения поддержки и стимулирования молодежи работать в IT-сфере.
Он допустил, что условия 2023-2024 гг., сложившиеся для отрасли в плане налогообложения и различных программ, уже остались позади, и шаг за шагом эти меры будут сходить на нет.
«А, например, фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме определенном, и здесь поддержка будет больше. Мы говорили про мегагранты, молодых ученых – эти вещи будут активно возрастать в ближайшее время», – сказал Орешкин.
В IT-индустрии спрос на кадры в разы превысил предложение, и большая поддержка приведет к определенному перепроизводству в будущем, объяснил он. На горизонте 10 лет уже не будет проектов «с безумными зарплатами, деньгами и так далее», добавил Орешкин.
28 мая «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине писали, что налогообложение для IT-компаний изменится. С начала 2025 г. они будут платить налог на прибыль по ставке 5%. В 2020 г. власти снизили ставку налога на прибыль для IT-компаний до 3% вместо стандартных 20%. Кроме того, были уменьшены тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6% бессрочно.
7 июня президент РФ Владимир Путин предложил установить ставку 5% по налогу для IT-компаний до 2030 г.