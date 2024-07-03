В ЦБ заявили, что сделают все для бесперебойного использования юаня в расчетах
Центральный банк России сделает все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и в качестве средств для инвестирования продолжалось и все механизмы для бесперебойного использования этой валюты были сохранены или найдены. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.
«Сегодня это наш приоритет, я думаю, мы это сделаем», – подчеркнул Чистюхин.
По его словам, российский рубль и китайский юань на сегодняшний день являются «очень значимыми» валютами для расчетов – и в контексте обеспечения экономической деятельности, и с точки зрения инвестиционных предпочтений российских резидентов (физических и юридических лиц).
3 июля стало известно, что Министерство финансов России с 5 июля нарастит ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота до 5,4 млрд руб. в день.