В ЦБ заявили, что сделают все для бесперебойного использования юаня в расчетах

Центральный банк России сделает все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и в качестве средств для инвестирования продолжалось и все механизмы для бесперебойного использования этой валюты были сохранены или найдены. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.