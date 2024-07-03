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В ЦБ заявили, что сделают все для бесперебойного использования юаня в расчетах

Ведомости

Центральный банк России сделает все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и в качестве средств для инвестирования продолжалось и все механизмы для бесперебойного использования этой валюты были сохранены или найдены. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

«Сегодня это наш приоритет, я думаю, мы это сделаем», – подчеркнул Чистюхин.

По его словам, российский рубль и китайский юань на сегодняшний день являются «очень значимыми» валютами для расчетов – и в контексте обеспечения экономической деятельности, и с точки зрения инвестиционных предпочтений российских резидентов (физических и юридических лиц).

Минфин США ввел санкции против Мосбиржи 12 июня, и на следующий день она прекратила торги долларом и евро. 13 июня в Банке России сообщили, что ориентиром для участников рынка и других валютных пар станет биржевой курс юань – рубль. 

3 июля стало известно, что Министерство финансов России с 5 июля нарастит ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота до 5,4 млрд руб. в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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