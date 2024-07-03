Минэкономразвития: ВВП России в мае вырос на 4,5%

1 июля Всемирный банк (ВБ) опубликовал ежегодный отчет, согласно которому Россия спустя 10 лет вернулась в число стран с высокими доходами граждан. По итогам прошлого года валовой национальный доход (ВНД; рассчитывается как ВВП плюс доходы, полученные гражданами из-за рубежа, минус доходы, вывезенные иностранцами) на душу населения в России составил $14 250. Рост позиций России в ВБ объясняют ускоренным развитием ВПК, а также ростом торговли (на 6,8%), финансового сектора (8,7%) и строительства (6,6%). На этом фоне российский ВНД вырос на 11,2% за 2023 г. По итогам 2023 г. средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 руб. в месяц.