Минэкономразвития: ВВП России в мае вырос на 4,5%
ВВП России в мае вырос на 4,5% в годовом выражении, сообщается в «Обзоре о текущей ситуации» Минэкономразвития РФ.
В апреле рост составил 4,4%. В ведомстве пояснили, что, если не учитывать сезонный фактор, темп роста экономики в последний месяц весны составил 1,9% после 0,3% в апреле. По итогам января – мая 2024 г. рост ВВП достиг 5% год к году.
Промышленное производство в мае выросло до 5,3% в годовом выражении после 3,9% в апреле, несмотря на усиление эффекта высокой базы мая прошлого года. Как следствие, к уровню двухлетней давности темпы выросли сильнее – до 12,1% после 9% месяцем ранее. В целом за первые пять месяцев 2024 г. промышленное производство выросло на 5,2% год к году.
Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов подчеркнул, что российская экономика продолжает демонстрировать уверенный рост.
«Производство в России компьютеров, электроники и оптики за январь – май 2024 г. выросло почти на 40% к такому же периоду прошлого года. Это во многом результат действия мер правительства, направленных на достижение технологического суверенитета и поддержку бизнеса, работающего в сфере импортозамещения», – добавил Денисов.
1 июля Всемирный банк (ВБ) опубликовал ежегодный отчет, согласно которому Россия спустя 10 лет вернулась в число стран с высокими доходами граждан. По итогам прошлого года валовой национальный доход (ВНД; рассчитывается как ВВП плюс доходы, полученные гражданами из-за рубежа, минус доходы, вывезенные иностранцами) на душу населения в России составил $14 250. Рост позиций России в ВБ объясняют ускоренным развитием ВПК, а также ростом торговли (на 6,8%), финансового сектора (8,7%) и строительства (6,6%). На этом фоне российский ВНД вырос на 11,2% за 2023 г. По итогам 2023 г. средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 руб. в месяц.
3 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ РФ заявила, что развитие российской экономики – это не короткая дистанция, а марафон по пересеченной местности и с препятствиями.