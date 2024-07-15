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Путин отметил стратегическое значение металлургической отрасли для России

Ведомости

Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, в том числе для оснащения армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время запуска объектов металлургической промышленности.

«Мы гордимся вашими достижениями [металлургов], весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны – для наращивания ее промышленного потенциала, реализации крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота», – сказал он.

Путин также поздравил металлургов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их стойкость и закалка пользуются заслуженным уважением и почетом. По его словам, металлургия России – это тысячи квалифицированных специалистов.

15 июля Путин по видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности, сообщает пресс-служба Кремля. Запускаются в том числе печи № 5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, вакуумно-дугового и электрошлакового переплава АО «Русполимет» в Нижегородской области и новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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