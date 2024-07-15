Путин отметил стратегическое значение металлургической отрасли для России
Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, в том числе для оснащения армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время запуска объектов металлургической промышленности.
«Мы гордимся вашими достижениями [металлургов], весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны – для наращивания ее промышленного потенциала, реализации крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота», – сказал он.
Путин также поздравил металлургов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их стойкость и закалка пользуются заслуженным уважением и почетом. По его словам, металлургия России – это тысячи квалифицированных специалистов.
15 июля Путин по видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности, сообщает пресс-служба Кремля. Запускаются в том числе печи № 5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, вакуумно-дугового и электрошлакового переплава АО «Русполимет» в Нижегородской области и новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.