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В 2012-2023 годах российские предприятия нарастили выработку вопреки кризисам

Ведомости

Выработка на крупнейших российских предприятиях выросла в 2012-2023 гг., несмотря на пандемию, санкции и слабое влияние роста выработки на зарплаты. Об этом сообщается в исследовании Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

В выборку вошла 71 компания, опубликовавшая финансовые отчеты по МСФО за 2012–2023 гг. и раскрывавшая консолидированную численность персонала в годовых отчетах или отчетах об устойчивом развитии. В отраслях, представленных в выборке, у всех компаний происходили скачки или падения выручки в одни и те же годы, менялась и выработка. Чаще всего в кризисные годы показатели ухудшались, но у ряда компаний выручка и выработка, напротив, в кризи­сы только росли.

У нефтегазовых компаний снижение пришлось на 2020 и 2023 гг. Но спад в 2023 г. у всех компаний, за исключением «Газпрома», оказался небольшим. Российские нефтяные компании переориентировали экспорт нефти на Китай и Индию, дружественные стра­ны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Добыча нефти в России в 2023 г. сократилась всего на 2,2% до 523 млн т. Санкции против российского газа не вводились, но импорт трубопроводного газа из России в ЕС в 2022 г. сократился вдвое. Отечественные компании, прежде всего «Но­ватэк», стали успешно наращивать экспорт СПГ в ЕС, российский сжиженный газ начал вытеснять в Европе СПГ из США. Выручка и выра­ботка у компании в 2023 г. выросли.

У предприятий черной металлургии вы­ручка падала в 2019 г., затем в 2021 г. произошел заметный рост, сменившийся спадом в 2022 г. из-за санкций. По данным Worldsteel, производ­ство стали в 2022 г. в России сократилось на 7,2% до 71,5 млн т. Но по данным Росстата, уже в 2023 г. общее металлургическое производство в России выросло на 6%. Основным драйве­ром роста стал внутренний рынок. В секторе цветной металлургии наибольший прирост рублевой выручки с 2020 г. по 2023 г. показал UC Rusal. Сначала помог рост цен на алюминий, но в 2023 г. долларовая выручка упала на 13% из-за санкций, перебоев в цепях поставок и снижения цен. Однако UC Rusal удалось увеличить выпуск алюминия, бокситов и продажи первичного алюминия и спла­вов.

Российским банкам, страховым компа­ниям и Московской бирже санкционный кризис пошел на пользу. В 2023 г. у всех выросли выручка (у банков – операционные доходы до формирования резервов) и выра­ботка. В 2023 г. банки получили рекордную чистую прибыль в 3,3 трлн руб., по данным ЦБ. Основной вклад внес рост процентных и комиссионных доходов.

Продовольственный ритейл ста­бильно рос и в 2020 г., и в 2022–2023 гг. Наилучшие темпы роста выручки были у Х5 Group и «Магнита».

Согласно опросу, у 31% респонден­тов наблюдался рост выработки в течение пяти последних лет, еще у 22% она постоян­но колебалась в зависимости от рыночных цен, инфляции, валютных курсов и т. д., у 19% она не изменилась или немного снизилась. Крупнейшие предприя­тия выборки на этом фоне выглядят лучше. В целом в 2012–2023 гг. подавляющее их большинство (67 из 71) показало рост выработки. У 49 компаний он превышал 5%, а у 22 компаний – 10%. Одна из причин – многие предприятия выборки занимают монопольное положение на своих рынках, которые в 2022–2023 гг. выиграли от ухода иностранных конкурентов или не­доступности зарубежных рынков, сервисов и продукции для российских покупателей.

Об исследовании Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ по выработке на российских предприятиях в 2012-2023 гг. – в материале «Как меняется производительность труда в крупнейших компаниях».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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