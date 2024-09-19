В 2012-2023 годах российские предприятия нарастили выработку вопреки кризисам

У предприятий черной металлургии вы­ручка падала в 2019 г., затем в 2021 г. произошел заметный рост, сменившийся спадом в 2022 г. из-за санкций. По данным Worldsteel, производ­ство стали в 2022 г. в России сократилось на 7,2% до 71,5 млн т. Но по данным Росстата, уже в 2023 г. общее металлургическое производство в России выросло на 6%. Основным драйве­ром роста стал внутренний рынок. В секторе цветной металлургии наибольший прирост рублевой выручки с 2020 г. по 2023 г. показал UC Rusal. Сначала помог рост цен на алюминий, но в 2023 г. долларовая выручка упала на 13% из-за санкций, перебоев в цепях поставок и снижения цен. Однако UC Rusal удалось увеличить выпуск алюминия, бокситов и продажи первичного алюминия и спла­вов.