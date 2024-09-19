В 2012-2023 годах российские предприятия нарастили выработку вопреки кризисам
Выработка на крупнейших российских предприятиях выросла в 2012-2023 гг., несмотря на пандемию, санкции и слабое влияние роста выработки на зарплаты. Об этом сообщается в исследовании Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
В выборку вошла 71 компания, опубликовавшая финансовые отчеты по МСФО за 2012–2023 гг. и раскрывавшая консолидированную численность персонала в годовых отчетах или отчетах об устойчивом развитии. В отраслях, представленных в выборке, у всех компаний происходили скачки или падения выручки в одни и те же годы, менялась и выработка. Чаще всего в кризисные годы показатели ухудшались, но у ряда компаний выручка и выработка, напротив, в кризисы только росли.
У нефтегазовых компаний снижение пришлось на 2020 и 2023 гг. Но спад в 2023 г. у всех компаний, за исключением «Газпрома», оказался небольшим. Российские нефтяные компании переориентировали экспорт нефти на Китай и Индию, дружественные страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Добыча нефти в России в 2023 г. сократилась всего на 2,2% до 523 млн т. Санкции против российского газа не вводились, но импорт трубопроводного газа из России в ЕС в 2022 г. сократился вдвое. Отечественные компании, прежде всего «Новатэк», стали успешно наращивать экспорт СПГ в ЕС, российский сжиженный газ начал вытеснять в Европе СПГ из США. Выручка и выработка у компании в 2023 г. выросли.
У предприятий черной металлургии выручка падала в 2019 г., затем в 2021 г. произошел заметный рост, сменившийся спадом в 2022 г. из-за санкций. По данным Worldsteel, производство стали в 2022 г. в России сократилось на 7,2% до 71,5 млн т. Но по данным Росстата, уже в 2023 г. общее металлургическое производство в России выросло на 6%. Основным драйвером роста стал внутренний рынок. В секторе цветной металлургии наибольший прирост рублевой выручки с 2020 г. по 2023 г. показал UC Rusal. Сначала помог рост цен на алюминий, но в 2023 г. долларовая выручка упала на 13% из-за санкций, перебоев в цепях поставок и снижения цен. Однако UC Rusal удалось увеличить выпуск алюминия, бокситов и продажи первичного алюминия и сплавов.
Российским банкам, страховым компаниям и Московской бирже санкционный кризис пошел на пользу. В 2023 г. у всех выросли выручка (у банков – операционные доходы до формирования резервов) и выработка. В 2023 г. банки получили рекордную чистую прибыль в 3,3 трлн руб., по данным ЦБ. Основной вклад внес рост процентных и комиссионных доходов.
Продовольственный ритейл стабильно рос и в 2020 г., и в 2022–2023 гг. Наилучшие темпы роста выручки были у Х5 Group и «Магнита».
Согласно опросу, у 31% респондентов наблюдался рост выработки в течение пяти последних лет, еще у 22% она постоянно колебалась в зависимости от рыночных цен, инфляции, валютных курсов и т. д., у 19% она не изменилась или немного снизилась. Крупнейшие предприятия выборки на этом фоне выглядят лучше. В целом в 2012–2023 гг. подавляющее их большинство (67 из 71) показало рост выработки. У 49 компаний он превышал 5%, а у 22 компаний – 10%. Одна из причин – многие предприятия выборки занимают монопольное положение на своих рынках, которые в 2022–2023 гг. выиграли от ухода иностранных конкурентов или недоступности зарубежных рынков, сервисов и продукции для российских покупателей.
Об исследовании Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ по выработке на российских предприятиях в 2012-2023 гг. – в материале «Как меняется производительность труда в крупнейших компаниях».