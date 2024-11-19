Набиуллина: ЦБ переживает переломный момент в борьбе с инфляцией

«По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом, а здесь очень важные лаги. Это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции», - сказала Набиуллина (цитата по РБК).