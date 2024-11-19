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Набиуллина: ЦБ переживает переломный момент в борьбе с инфляцией

Ведомости

Банк России находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, предпосылок к ее замедлению можно ожидать уже в ближайшие месяцы, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По словам главы ЦБ, снижение ключевой ставки может начаться в следующем году.

«По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом, а здесь очень важные лаги. Это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции», - сказала Набиуллина (цитата по РБК).

Председатель Банка России отметила, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4–4,5% в 2025 г., а после достигнуть ее стабилизации на уровне около 4%. По мере «торможения» инфляции будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки.

«Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – рассказала глава ЦБ.

Набиуллина также обратила внимание на замедление роста ипотеки. На сегодняшний день, по ее словам, рынок поддерживает семейная ипотека. Эта программа обеспечила 54% выдач в октябре.

18 ноября Центробанк опубликовал аналитический материал «Динамика потребительских цен», в котором указал, что России требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить более сдержанный рост спроса и замедление инфляции к целевому уровню в 4%. Отмечалось, что годовая инфляция по итогам 2024 г. ожидается в диапазоне 8–8,5%.

25 октября совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. До этого ЦБ поднимал ставку на 200 б. п. в июле – с 16 до 18% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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