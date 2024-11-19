Набиуллина: ЦБ переживает переломный момент в борьбе с инфляцией
Банк России находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, предпосылок к ее замедлению можно ожидать уже в ближайшие месяцы, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
По словам главы ЦБ, снижение ключевой ставки может начаться в следующем году.
«По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом, а здесь очень важные лаги. Это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции», - сказала Набиуллина (цитата по РБК).
Председатель Банка России отметила, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4–4,5% в 2025 г., а после достигнуть ее стабилизации на уровне около 4%. По мере «торможения» инфляции будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки.
«Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – рассказала глава ЦБ.
Набиуллина также обратила внимание на замедление роста ипотеки. На сегодняшний день, по ее словам, рынок поддерживает семейная ипотека. Эта программа обеспечила 54% выдач в октябре.
18 ноября Центробанк опубликовал аналитический материал «Динамика потребительских цен», в котором указал, что России требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить более сдержанный рост спроса и замедление инфляции к целевому уровню в 4%. Отмечалось, что годовая инфляция по итогам 2024 г. ожидается в диапазоне 8–8,5%.
25 октября совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. До этого ЦБ поднимал ставку на 200 б. п. в июле – с 16 до 18% годовых.