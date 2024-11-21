ФНС предупредила о вопросах в отношении выплат бонусов для экономии на налогах
Налоговая служба следит за возможными серыми схемами компаний по налоговой экономии, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.
Егоров отметил, что в первую очередь это касается переноса бонусных выплат на более ранние сроки перед повышением ставки НДФЛ. По его мнению, риски для бизнеса возникают только в том случае, если на рынке появляются попытки сэкономить на налогах.
Одна из причин появления подобных махинаций – повышение ставки налога на прибыль (с 20 до 25%) и увеличение НДФЛ. Для зарабатывающих более 2,4 млн руб. в год ставка составит 13% и для получающих 50 млн руб. и выше – может достигнуть 22% в следующем году. Повышенная ставка взимается с суммы превышения. Вследствие чего фирмы планируют выплатить все налоги в текущем году: например, часть компаний рассматривает вариант переноса традиционных перечислений и бонусов высококвалифицированным сотрудникам с начала 2025 г. на декабрь 2024-го, что позволит удержать часть денежных средств предприятия.
По действующему порядку 13% взымается от доходов в пределах 5 млн руб. 15% – с части, превышающей данную сумму. Тем не менее, по словам Егорова, если налоговики выявят аномальное завышение налоговой базы к концу 2024 г., это может привести к проверкам с потенциальным доначислением налогов.
20 ноября «Ведомости» писали об отказе ФНС в возврате «сомнительных» налоговых переплат. Это касается средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета. Суды рассмотрели порядка 10 споров предпринимателей с налоговиками, которые не вернули средства с ЕНС, посчитав операции по их зачислению подозрительными.