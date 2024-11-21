ФНС предупредила о вопросах в отношении выплат бонусов для экономии на налогах

Одна из причин появления подобных махинаций – повышение ставки налога на прибыль (с 20 до 25%) и увеличение НДФЛ. Для зарабатывающих более 2,4 млн руб. в год ставка составит 13% и для получающих 50 млн руб. и выше – может достигнуть 22% в следующем году. Повышенная ставка взимается с суммы превышения. Вследствие чего фирмы планируют выплатить все налоги в текущем году: например, часть компаний рассматривает вариант переноса традиционных перечислений и бонусов высококвалифицированным сотрудникам с начала 2025 г. на декабрь 2024-го, что позволит удержать часть денежных средств предприятия.