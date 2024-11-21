Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ФНС предупредила о вопросах в отношении выплат бонусов для экономии на налогах

Ведомости

Налоговая служба следит за возможными серыми схемами компаний по налоговой экономии, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

Егоров отметил, что в первую очередь это касается переноса бонусных выплат на более ранние сроки перед повышением ставки НДФЛ. По его мнению, риски для бизнеса возникают только в том случае, если на рынке появляются попытки сэкономить на налогах.

Одна из причин появления подобных махинаций – повышение ставки налога на прибыль (с 20 до 25%) и увеличение НДФЛ. Для зарабатывающих более 2,4 млн руб. в год ставка составит 13% и для получающих 50 млн руб. и выше – может достигнуть 22% в следующем году. Повышенная ставка взимается с суммы превышения. Вследствие чего фирмы планируют выплатить все налоги в текущем году: например, часть компаний рассматривает вариант переноса традиционных перечислений и бонусов высококвалифицированным сотрудникам с начала 2025 г. на декабрь 2024-го, что позволит удержать часть денежных средств предприятия.

По действующему порядку 13% взымается от доходов в пределах 5 млн руб. 15% – с части, превышающей данную сумму. Тем не менее, по словам Егорова, если налоговики выявят аномальное завышение налоговой базы к концу 2024 г., это может привести к проверкам с потенциальным доначислением налогов.

20 ноября «Ведомости» писали об отказе ФНС в возврате «сомнительных» налоговых переплат. Это касается средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета. Суды рассмотрели порядка 10 споров предпринимателей с налоговиками, которые не вернули средства с ЕНС, посчитав операции по их зачислению подозрительными.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных