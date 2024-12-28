В ЦБ заявили об опасности повышения ключевой ставки
Участники обсуждения ключевой ставки 20 декабря отметили, что денежно-кредитные условия (ДКУ) ужесточились сильнее, чем предполагалось, сообщает Банк России.
Участники считают, что при сохранении ставки есть вероятность скорейшего замедления роста кредитования, чем они предполагали в октябре 2024 г. По результатам переговоров было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
«Это позволит замедлить рост цен и снизить инфляционные ожидания даже с учетом усиления инфляционного давления в последние месяцы», – говорится в сообщении.
Во время дискуссии отметили, что, если к февралю 2025 г. рост кредитования возобновится и нынешняя тенденция инфляции не изменится, то будет рассматриваться повышение ключевой ставки.
27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что ЦБ может принять решение о снижении ключевой ставки уже в феврале 2025 г. из-за роста потребительской активности в декабре.