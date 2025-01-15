Мишустин: Россия смогла адаптироваться к санкциям
Россия смогла адаптироваться к санкционным условиям. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами, пишет ТАСС.
По словам председателя кабмина, несмотря на внешнее давление, в России развиваются внутреннее производство и импортозамещение. Так, по итогам 11 месяцев 2024 г. рост промышленности превысил 4%, рост обрабатывающего сектора составил 8%.
Россия и Вьетнам планируют утроить товарооборот к 2030 г. – до $15 млрд. Этому должен поспособствовать комплексный план российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., который подписали стороны в ходе официального визита Мишустина в республику.
Мишустин прибыл в Ханой с официальным визитом 13 января. Это первый приезд премьер-министра во Вьетнам в качестве главы правительства, он продлится до 15 января. Президент России Владимир Путин посещал Вьетнам в июне 2024 г. По итогам переговоров было принято и подписано 15 документов, в том числе совместное заявление России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.