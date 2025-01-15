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Мишустин: Россия смогла адаптироваться к санкциям

Ведомости

Россия смогла адаптироваться к санкционным условиям. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами, пишет ТАСС.

По словам председателя кабмина, несмотря на внешнее давление, в России развиваются внутреннее производство и импортозамещение. Так, по итогам 11 месяцев 2024 г. рост промышленности превысил 4%, рост обрабатывающего сектора составил 8%.

Россия и Вьетнам планируют утроить товарооборот к 2030 г. – до $15 млрд. Этому должен поспособствовать комплексный план российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., который подписали стороны в ходе официального визита Мишустина в республику.

Мишустин прибыл в Ханой с официальным визитом 13 января. Это первый приезд премьер-министра во Вьетнам в качестве главы правительства, он продлится до 15 января. Президент России Владимир Путин посещал Вьетнам в июне 2024 г. По итогам переговоров было принято и подписано 15 документов, в том числе совместное заявление России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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