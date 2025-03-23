В Британии власти объявили о начале снижения госдефицита на 2 млрд фунтов
Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила о начале кампании на 2 млрд фунтов стерлингов, направленной на повышение эффективности работы правительства для устранения дефицита в государственных финансах. Но, как пишет Financial Times (FT), ее усилия могут столкнуться с новыми трудностями в будущем, так как она рассматривает возможность предоставления налоговых льгот президенту США Дональду Трампу.
Ривз не отрицала, что вопрос о налоге на цифровые услуги, который приносит Великобритании 800 млн фунтов стерлингов в год, обсуждается на торговых переговорах с США. Этот шаг является попыткой минимизировать влияние возможных тарифов Трампа, ожидаемых 2 апреля.
Канцлер сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, так как медленный рост экономики и растущие расходы по займам вынуждают ее искать пути для сокращения бюджетного дефицита на сумму до 15 млрд фунтов стерлингов, пишет издание. В рамках бюджета будет предусмотрено сокращение расходов на 2 млрд фунтов стерлингов к 2030 г., а также дополнительные сокращения на 5 млрд фунтов стерлингов в социальной сфере.
К тому же департаментам будет предложено снизить административные расходы на 15% к 2029–2030 гг. Ривз надеется, что более эффективное использование технологий и сокращение затрат на консультантов и поездки помогут гарантировать более рациональное расходование средств на важнейшие услуги.
Представители профсоюзов предупреждают, что такие сокращения могут привести к потере рабочих мест и ухудшению качества государственных услуг. Финансовая ситуация может усугубиться в конце года, если Великобритания предложит снизить или отменить налог на цифровые услуги, что вызвало недовольство американских технологических компаний, включая Alphabet, Meta
В то же время представители правительства заявляют, что любые предположения о том, что Великобритания откажется от налога, могут вызвать политическое недовольство, особенно на фоне других мер экономии, таких как сокращение расходов на социальное обеспечение.