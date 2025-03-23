Представители профсоюзов предупреждают, что такие сокращения могут привести к потере рабочих мест и ухудшению качества государственных услуг. Финансовая ситуация может усугубиться в конце года, если Великобритания предложит снизить или отменить налог на цифровые услуги, что вызвало недовольство американских технологических компаний, включая Alphabet, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon. Это решение обсуждается на торговых переговорах с США, и, хотя Ривз не исключает возможность налоговых уступок, она подчеркнула, что обсуждения продолжаются.