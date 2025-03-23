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В Британии власти объявили о начале снижения госдефицита на 2 млрд фунтов

Ведомости

Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила о начале кампании на 2 млрд фунтов стерлингов, направленной на повышение эффективности работы правительства для устранения дефицита в государственных финансах. Но, как пишет Financial Times (FT), ее усилия могут столкнуться с новыми трудностями в будущем, так как она рассматривает возможность предоставления налоговых льгот президенту США Дональду Трампу.

Ривз не отрицала, что вопрос о налоге на цифровые услуги, который приносит Великобритании 800 млн фунтов стерлингов в год, обсуждается на торговых переговорах с США. Этот шаг является попыткой минимизировать влияние возможных тарифов Трампа, ожидаемых 2 апреля.

Канцлер сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, так как медленный рост экономики и растущие расходы по займам вынуждают ее искать пути для сокращения бюджетного дефицита на сумму до 15 млрд фунтов стерлингов, пишет издание. В рамках бюджета будет предусмотрено сокращение расходов на 2 млрд фунтов стерлингов к 2030 г., а также дополнительные сокращения на 5 млрд фунтов стерлингов в социальной сфере.

К тому же департаментам будет предложено снизить административные расходы на 15% к 2029–2030 гг. Ривз надеется, что более эффективное использование технологий и сокращение затрат на консультантов и поездки помогут гарантировать более рациональное расходование средств на важнейшие услуги.

Представители профсоюзов предупреждают, что такие сокращения могут привести к потере рабочих мест и ухудшению качества государственных услуг. Финансовая ситуация может усугубиться в конце года, если Великобритания предложит снизить или отменить налог на цифровые услуги, что вызвало недовольство американских технологических компаний, включая Alphabet, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon. Это решение обсуждается на торговых переговорах с США, и, хотя Ривз не исключает возможность налоговых уступок, она подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

В то же время представители правительства заявляют, что любые предположения о том, что Великобритания откажется от налога, могут вызвать политическое недовольство, особенно на фоне других мер экономии, таких как сокращение расходов на социальное обеспечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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