Международные резервы России за неделю упали на $3,5 млрд
Международные резервы России упали за неделю на $3,5 млрд – до $677,8 млрд, сообщает еженедельные значения на 25 апреля Банк России. Падение произошло впервые с 10 января.
7 марта ЦБ сообщил, что стоимость золотых резервов РФ по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд. Общий объем международных резервов страны за указанный месяц вырос на $11,7 млрд и составил $632,4 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.