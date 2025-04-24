Международные резервы России достигли рекордных $681,3 млрд
Международные резервы России за неделю с 11 по 18 апреля выросли на $25,5 млрд (+3,9%) и достигли $681,3 млрд, обновив исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.
По данным на 11 апреля, объем международных резервов составлял $655,8 млрд. Рост резервов обусловлен в основном положительной переоценкой активов, пояснил регулятор.
В структуру международных резервов входят иностранная валюта, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и другие активы.
7 марта Банк России сообщил, что стоимость золотых резервов РФ по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд. Общий объем международных резервов страны за указанный месяц вырос на $11,7 млрд и составил $632,4 млрд.