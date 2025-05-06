РСТ: США теряют иностранных туристов на фоне тарифных войн

В то же время некоторые рынки демонстрируют рост. Турпоток с Ближнего Востока увеличился на 18%, причем из Турции прибыло на 51% больше туристов, из Саудовской Аравии – на 26%, из Катара – на 25%. Азиатский рынок показал незначительное снижение всего на 3%.