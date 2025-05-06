РСТ: США теряют иностранных туристов на фоне тарифных войн
Соединенные Штаты, традиционно входящие в число трех самых посещаемых стран мира, в текущем году столкнулись с снижением туристического потока. Вместо прогнозируемого роста на 9% число иностранных гостей сократилось минимум на 5,5%, согласно данным исследовательской компании Tourism Economics, которые приводит пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ключевой причиной стало обострение торговых и тарифных конфликтов, которое, по оценкам экспертов, может привести к снижению расходов туристов на $18 млрд в 2025 г. Наиболее заметное падение наблюдается на основных въездных рынках – канадском, европейском и мексиканском.
Статистика свидетельствует о резком сокращении числа канадских туристов: в марте 2025 г. их прибыло на 32% меньше через сухопутные границы и на 13% меньше авиарейсами. Канадские авиакомпании были вынуждены сократить количество рейсов в США из-за снижения спроса, вызванного торговыми разногласиями и политической риторикой.
Европейский рынок, традиционно обеспечивавший 37% въездного турпотока, также демонстрирует значительное снижение. Наибольшее падение зафиксировано среди туристов из Германии (минус 28%), Испании (минус 25%) и Великобритании (минус 14%). Особенно резко – на 34-35% – сократилось число гостей из Дании и Исландии, что связывают с дискуссиями вокруг статуса Гренландии.
В то же время некоторые рынки демонстрируют рост. Турпоток с Ближнего Востока увеличился на 18%, причем из Турции прибыло на 51% больше туристов, из Саудовской Аравии – на 26%, из Катара – на 25%. Азиатский рынок показал незначительное снижение всего на 3%.
На фоне сокращения въездного туризма число американцев, выезжающих за границу, продолжает бить рекорды. Это привело к дисбалансу: расходы американских туристов за рубежом теперь на $60 млрд превышают доходы от иностранных гостей.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. На Китай государство наложило пошлины в 34%, подняв их позднее до 145%. Затем все страны, кроме Китая, получили 90-дневную приостановку действия пошлин с базовой ставкой 10%.