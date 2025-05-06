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РСТ: США теряют иностранных туристов на фоне тарифных войн

Ведомости

Соединенные Штаты, традиционно входящие в число трех самых посещаемых стран мира, в текущем году столкнулись с снижением туристического потока. Вместо прогнозируемого роста на 9% число иностранных гостей сократилось минимум на 5,5%, согласно данным исследовательской компании Tourism Economics, которые приводит пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ключевой причиной стало обострение торговых и тарифных конфликтов, которое, по оценкам экспертов, может привести к снижению расходов туристов на $18 млрд в 2025 г. Наиболее заметное падение наблюдается на основных въездных рынках – канадском, европейском и мексиканском.

Статистика свидетельствует о резком сокращении числа канадских туристов: в марте 2025 г. их прибыло на 32% меньше через сухопутные границы и на 13% меньше авиарейсами. Канадские авиакомпании были вынуждены сократить количество рейсов в США из-за снижения спроса, вызванного торговыми разногласиями и политической риторикой.

Европейский рынок, традиционно обеспечивавший 37% въездного турпотока, также демонстрирует значительное снижение. Наибольшее падение зафиксировано среди туристов из Германии (минус 28%), Испании (минус 25%) и Великобритании (минус 14%). Особенно резко – на 34-35% – сократилось число гостей из Дании и Исландии, что связывают с дискуссиями вокруг статуса Гренландии.

В то же время некоторые рынки демонстрируют рост. Турпоток с Ближнего Востока увеличился на 18%, причем из Турции прибыло на 51% больше туристов, из Саудовской Аравии – на 26%, из Катара – на 25%. Азиатский рынок показал незначительное снижение всего на 3%.

На фоне сокращения въездного туризма число американцев, выезжающих за границу, продолжает бить рекорды. Это привело к дисбалансу: расходы американских туристов за рубежом теперь на $60 млрд превышают доходы от иностранных гостей.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. На Китай государство наложило пошлины в 34%, подняв их позднее до 145%. Затем все страны, кроме Китая, получили 90-дневную приостановку действия пошлин с базовой ставкой 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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