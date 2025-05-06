Кремль проинформирует о продлении обязательной продажи валютной выручки
Кремль намерен своевременно проинформировать о подписании президентом России Владимиром Путиным указа об обязательном требовании по продаже валютной выручки экспортерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сразу же вас проинформируем. Ведь он сразу же будет опубликован», – сказал он.
Текущий указ, обязующий экспортеров продавать часть валютной выручки, действует до 30 апреля.
25 апреля «Ведомости» писали, что власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. При этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал на том, чтобы нормативы возврата и реализации валюты были обнулены, сообщил один из собеседников. Такое решение могут оформить отдельным постановлением после продления указа президента.