Кремль проинформирует о продлении обязательной продажи валютной выручки

25 апреля «Ведомости» писали, что власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. При этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал на том, чтобы нормативы возврата и реализации валюты были обнулены, сообщил один из собеседников. Такое решение могут оформить отдельным постановлением после продления указа президента.