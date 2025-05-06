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Силуанов: Минфин не будет прибегать к «неординарным» мерам для пополнения казны

Ведомости

Несмотря на рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов, Минфин не планирует прибегать и к «неординарным» фискальным мерам для пополнения доходной части казны в текущем году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Он выразил надежду, что в этом году в ходе исполнения бюджета Минфин также «справится без принятия неординарных мер». Силуанов добавил, что к подобным налоговым решениям бизнес обычно относится негативно и просит их вводить только после обсуждения и с начала финансового года.

В конце апреля правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 г. Инициатива предложена на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год. Оценка инфляции повышена с 4,5 до 7,6%, прогноз цены на нефть снижен с $69,7 до $56 за баррель, прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб. за доллар США. Прогноз роста ВВП по итогам 2025 г. остался на уровне 2,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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