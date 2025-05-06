Силуанов: Минфин не будет прибегать к «неординарным» мерам для пополнения казны
Несмотря на рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов, Минфин не планирует прибегать и к «неординарным» фискальным мерам для пополнения доходной части казны в текущем году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Он выразил надежду, что в этом году в ходе исполнения бюджета Минфин также «справится без принятия неординарных мер». Силуанов добавил, что к подобным налоговым решениям бизнес обычно относится негативно и просит их вводить только после обсуждения и с начала финансового года.
В конце апреля правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 г. Инициатива предложена на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год. Оценка инфляции повышена с 4,5 до 7,6%, прогноз цены на нефть снижен с $69,7 до $56 за баррель, прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб. за доллар США. Прогноз роста ВВП по итогам 2025 г. остался на уровне 2,5%.