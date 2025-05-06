Силуанов: в бюджете не запланированы дивидендные поступления от «Газпрома»
В бюджете текущего года не запланированы дивидендные поступления от «Газпрома». Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Как рассказали опрошенные «Ведомостями» аналитики, вопрос выплаты «Газпромом» дивидендов по итогам 2024 г. пока остается открытым. Исходя из показателя чистой прибыли дивиденды могли бы составлять 30,27 руб. на акцию, подсчитали эксперты.
В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. Тогда «Газпром» впервые в своей истории выплатил дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. компания решила дивиденды не начислять. До этого «Газпром» неизменно с 1999 г. выплачивал акционерам дивиденды по итогам года.
Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом дивиденды могут быть снижены, если показатель долговой нагрузки компании («чистый долг/EBITDA») превышает 2,5.