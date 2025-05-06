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Силуанов: в бюджете не запланированы дивидендные поступления от «Газпрома»

Ведомости

В бюджете текущего года не запланированы дивидендные поступления от «Газпрома». Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как рассказали опрошенные «Ведомостями» аналитики, вопрос выплаты «Газпромом» дивидендов по итогам 2024 г. пока остается открытым. Исходя из показателя чистой прибыли дивиденды могли бы составлять 30,27 руб. на акцию, подсчитали эксперты.

В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. Тогда «Газпром» впервые в своей истории выплатил дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. компания решила дивиденды не начислять. До этого «Газпром» неизменно с 1999 г. выплачивал акционерам дивиденды по итогам года.

Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом дивиденды могут быть снижены, если показатель долговой нагрузки компании («чистый долг/EBITDA») превышает 2,5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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