Дефицит торгового баланса США в мае вырос почти на 19% из-за снижения экспорта

Апрельское сокращение дефицита (на 55,6%) было связано с жесткими торговыми ограничениями, но в мае основное регулирование сводилось к секторальным тарифам на сталь, алюминий и автомобили. Между тем, американские компании в предыдущие месяцы активно наращивали экспорт, опасаясь дальнейших барьеров – в мае же ожидания стабилизации и возможного торгового перемирия изменили стратегию поставщиков.