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Дефицит торгового баланса США в мае вырос почти на 19% из-за снижения экспорта

Ведомости

Дефицит внешней торговли США в мае 2025 г. увеличился на 18,7% по сравнению с апрелем и составил $71,5 млрд, свидетельствуют данные бюро экономического анализа министерства торговли США. Основной причиной роста отрицательного сальдо стало резкое снижение экспорта на фоне смягчения торговой напряженности и ожиданий перемирия в международных переговорах.

Объем американского экспорта в мае сократился на 4%, до $180,2 млрд, при этом импорт остался практически неизменным – $350,5 млрд, снизившись всего на 0,1%. Таким образом, именно падение внешних поставок оказалось ключевым фактором роста дефицита.

В частности, экспорт в Китай сократился на четверть, до $6,6 млрд. Причиной стали сохранявшиеся до середины мая заградительные пошлины, которые удалось частично смягчить только после переговоров. Поставки из Китая в США также снизились – на 19,2%, до $20,5 млрд.

Апрельское сокращение дефицита (на 55,6%) было связано с жесткими торговыми ограничениями, но в мае основное регулирование сводилось к секторальным тарифам на сталь, алюминий и автомобили. Между тем, американские компании в предыдущие месяцы активно наращивали экспорт, опасаясь дальнейших барьеров – в мае же ожидания стабилизации и возможного торгового перемирия изменили стратегию поставщиков.

Позитивные сигналы в деловой среде стали заметны уже по итогам июня. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от S&P Global вырос до 52,9 пункта против 52 в мае.

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