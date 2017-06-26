Рубль укрепляется после недели падения Depositphotos / PhotoXPress

С утра понедельника, 26 июня, рубль укрепляется к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» за утро опускался ниже отметки в 59 руб., а евро – ниже 66 руб. Правда, потом обе валюты немного выросли по отношению к рублю. В 12.00 мск доллар стоил 59,07 руб., евро – 66,05 руб., что меньше предыдущего закрытия на 31 и 42 коп. соответственно.

Нефть с начала торгов в понедельник подорожала на 1%. К 12.00 мск цена августовских фьючерсов Brent составляла $46 за баррель.

Именно дорожающая нефть поддержит рубль, замечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. «Налоговые платежи также играют в пользу рубля», – считает он. 26 и 28 июня компании должны передать в бюджет около 1 трлн руб. С Веселовым солидарны главный экономист «БКС Global Markets» Владимир Тихомиров и главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. «Пока инвесторы с российского рынка не уходят, рассчитывая на улучшения в экономике страны и геополитке», – замечает Тихомиров, ожидающий, что в ближайшее время рубль еще немного укрепится. Правда, во втором полугодии 2017 г. курс доллара скорее всего уйдет несколько выше отметки в 60 руб., что связано с сезонно отрицательным текущим счетом России, прогнозирует Кузьмин.

Доллар и евро с начала прошлой недели к четвергу подорожали до четырехмесячных максимумов: по отношению к ним рубль потерял в цене 4%. Правда, в четверг и в пятницу он сумел отыграть часть падения. Нефть Brent подешевела почти на 5% с начала недели до $45,55 за баррель в четверг, в пятницу также подорожав до $45,75 за баррель. После 25 июня – пика налогового периода для компаний-экспортеров – рубль должен был вырасти, говорили аналитики, списывая его удешевление к доллару и евро также на падающую цену на нефть.