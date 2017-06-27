Недобросовестные заемщики Северо-западного Сбербанка остались без куратора

Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Должники Сбербанка без присмотра

Укрупнение Северо-Западного Сбербанка может привести к новым кадровым перестановкам Александр Николаев / ТАСС / Интерпресс

Директор управления по работе с проблемными активами Северо-Западного банка Сбербанка России Вячеслав Давыдов на прошлой неделе ушел со своей должности, сообщил «Ведомостям» один из клиентов банка. Это подтвердили источник в банке и знакомый Давыдова. Давыдов от комментариев отказался.