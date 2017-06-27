Банки
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Должники Сбербанка без присмотра

Недобросовестные заемщики Северо-западного Сбербанка остались без куратора

Уволился директор по работе с проблемными активами

Директор управления по работе с проблемными активами Северо-Западного банка Сбербанка России Вячеслав Давыдов на прошлой неделе ушел со своей должности, сообщил «Ведомостям» один из клиентов банка. Это подтвердили источник в банке и знакомый Давыдова. Давыдов от комментариев отказался.

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