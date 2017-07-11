Бывший владелец ВЕФК обвиняется в хищении 20 млрд рублей

Гительсону принадлежала Восточно-Европейская финансовая корпорация (ВЕФК), в которую входили восемь банков Е. Кузьмина / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) по Петербургу вызвал бывшего владельца ОАО «Банк ВЕФК» Александра Гительсона для предъявления обвинения в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказание - лишение свободы на срок до 10 лет), сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу. По данным «Фонтанки», вместо банкира на допрос явился его адвокат.

По версии следствия, Гительсон (он был тогда председателем совета директоров банка) с марта 2007 по октябрь 2008 г. вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым похитил более 20 млрд руб. под предлогом выдачи кредитов подконтрольным Гительсону компаниям.

Гительсон уже обвинялся в совершении этого преступления. Однако после предъявления обвинения банкир скрылся в Австрии, которая в 2013 г. выдала его России для привлечения к ответственности по другому уголовному делу. Российские следственные органы должны были согласовать предъявление нового обвинения с властями Австрии. Такое согласие было получено в июне этого года, сообщает СКР.

Дело в отношении Бибинова выделено в отдельное производство и направлено в суд. В мае 2015 г. суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Гительсону принадлежала Восточно-Европейская финансовая корпорация (ВЕФК), в которую входили восемь банков, она обанкротилась в 2008 г. Крупнейшим был «Банк ВЕФК», дыра в нем превышала 60 млрд руб. Санация «Банка ВЕФК» началась в 2008 г., сначала ей занималось только агентство по страхованию вкладов (АСВ), затем по 25% акций банка выкупили Номос-банк и ФК «Открытие». В 2009 г. банк вернул себе название «Петровский», которое носил до вступления в группу ВЕФК. После того как в августе 2010 г. Номос-банк вышел из проекта, «Петровский» был присоединен к банку «Открытие» (входит в ФК «Открытие»).

В 2010 г. СКР объявил Гительсона в международный розыск по обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами и растрате. В 2011 г. Мещанский районный суд заочно приговорил банкира к пяти годам лишения свободы за хищение 495 млн руб. у депутата Госдумы Аднана Музыкоева. В марте 2015 г. Василеостровский районный суд признал бывшего банкира виновным по делу о мошенничестве, растрате и присвоении около 1,8 млрд руб. из бюджета Ленинградской области и приговорил его еще к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и выплате 500 000 руб. штрафа. Совокупное наказание по обоим делам составило 5 лет и 2 месяца. Гительсону зачли срок содержания под стражей после экстрадиции из Австрии, он вышел на свободу 19 мая этого года.