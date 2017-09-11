ЦБ отменил аукционы валютного репо

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У банков больше нет дефицита долларовой ликвидности, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин Максим Стулов / Ведомости

Центробанк с 11 сентября прекращает акционы репо в иностранной валюте сроком семь и 28 дней. Регулятор проводит политику постепенного снижения задолженности банков по операциям валютного рефинансирования, поскольку они носят временный характер, говорится в сообщении ЦБ. Сейчас задолженность банков составляет $1 млрд.

Отмена валютных аукционов репо логична, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. У банков больше нет дефицита долларовой ликвидности, пик которого пришелся на начало 2015 г., когда задолженность банков перед ЦБ достигла $35 млрд, констатирует он, напоминая, что Россия прошла пик по выплате внешнего долга.

Кроме общего сокращения внешнего долга, который на 1 июля 2014 г. составлял $732,8 млрд, а на 1 июля 2017 г. – $529,6 млрд, изменилась его структура, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, сегодня $465 млрд долга приходится на частный сектор. Сократился и спрос на валюту со стороны населения, отмечает он. «ЦБ отменяет инструмент, который и так не пользовался спросом», – заключает Тихомиров.

Решение не является для участников рынка неожиданным и полностью укладывается в ранее анонсированные намерения ЦБ, говорит представитель ВТБ, замечая, что сам банк не использовал активно инструменты валютного репо. Регулятор заранее предупреждал банки о планируемой отмене во второй половине 2017 г., напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

ЦБ начал проводить валютные аукционы репо в октябре 2014 г., когда рубль стремительно слабел. На первых аукционах ставки были 1,62%, последние же аукционы на семь и 28 дней были проведены по ставкам 3,2 и 3,23% соответственно. В 2016–2017 гг. банки сокращали объем сделок репо из-за их дороговизны и отсутствия потребности в валютной ликвидности, говорит Монастыршин. «Интерес к инструменту репо значительно упал у широкого круга банков с тех пор, как ставки перестали быть рыночными: сегодня разница между ставкой отсечения на долларовом аукционе ЦБ и рынком более 1,5%», – соглашается директор по операциям финансирования Альфа-банка Элина Новгородова, замечая, что Альфа-банк давно не использовал репо именно из-за высоких ставок.

Для привлечения валютной ликвидности у банков остается несколько возможностей, перечисляет руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук: клиентское фондирование, зарубежные рынки капитала (для банков, не подпавших под санкции), российский межбанковский рынок и двусторонние сделки валютного рефинансирования. Из валютных инструментов у ЦБ остался только своп (их объем – $4 млрд к 8 сентября). «Даже если у отдельного устойчивого банка возникнет локальный дефицит ликвидности, ему есть где ее найти», – заключает Лукашук.