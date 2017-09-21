Московская биржа защитит котировки «Сафмара» от распродажи А. Гордеев / Ведомости

Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, изменил риск-параметры акций промышленно-финансовой группы «Сафмар», следует из сообщения торговой площадки. Для любого объема торгов этими бумагами с 27 сентября будут действовать ограничительные ставки рыночного риска в 100%.

Это значит, что желающим торговать акциями «Сафмара» при сделках с ними придется предоставить полное обеспечение по этим бумагам, т. е. обязательно иметь их в наличии либо быть готовым заплатить полную стоимость. С 27 сентября необеспеченные сделки с акциями «Сафмара» будут невозможны. Кроме того, с этого дня будут запрещены короткие продажи акций «Сафмара» («шорт» на биржевом сленге). Увеличение ставки рыночного риска до 100% — стандартная процедура НКЦ при любых корпоративных событиях в компаниях – эмитентах акций, способных привести к сильным колебаниям котировок этих бумаг.

Сегодня ЦБ объявил о санации Бинбанка, еще одного крупного актива семьи Гуцериевых — Шишханова, которая владеет группой «Сафмар».Бинбанк (включая не так давно присоединенный МДМ-банк), «Рост банк», «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк будут санированы силами фонда консолидации банковского сектора. По предварительной оценке, с учетом того, что не все активы группы изучены, а также не изучены сделки за последний месяц, необходимость в доформировании резервов банков группы составляет 250-350 млрд руб., заявили в Центробанке.

Акции «Сафмара» с открытия торгов четверга и до 16.00 мск подешевели на 9% до 624 руб. Объем сделок по ним сопоставим со средним до этого — за полдня он составил около 60 млн руб. при 580 сделках. 22 августа был зафиксирован аномальный объем торгов этими бумагами — 6 млрд руб.

Бинбанку и «Рост банку», о санации которых ЦБ объявил в четверг, 21 сентября, сейчас может принадлежать до 8,9% SFI, а значит, и НПФ «Сафмар», свидетельствуют материалы пенсионных фондов.

Понятно, почему биржа запрещает короткие продажи акций «Сафмара»: сейчас «есть все поводы играть против них», рассуждает портфельный управляющий крупной УК. Обычно запрещают «шортить» при больших колебаниях котировок, чтобы защитить от них инвесторов — правда, акция «Сафмара» не относится к популярным среди рыночных игроков, рассуждает он. Однако, по словам управляющего, ограничения следует устанавливать сразу же, как начинаются колебания, чтобы максимально быстро предотвратить их: «В этом смысле нововведения только через неделю выглядят странно».

«Регулярный пересмотр ставок обеспечения по бумагам, допущенным к торгам с центральным контрагентом, - это стандартная процедура, в рамках которой принимаются во внимание уровень волатильности цены инструментов, ликвидность ценной бумаги, предстоящие корпоративные события эмитентов и многие другие факторы», - заявил представитель Московской биржи.