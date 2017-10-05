Финансы
Бесплатный
Анна Еремина
Банки

ЦБ может ввести нормативы для ВЭБа и АИЖК

Банк России уже обсуждает это с правительством

Финансовое положение институтов развития должно регулироваться, сказала сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В том числе необходимо ввести норматив финансового рычага, т. е. отношения долговых обязательств к капиталу, считает она.

По словам Набиуллиной, институты развития в других странах регулируются, также и в России для них нужны требования к капиталу и ликвидности. «Не такие, как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать достаточную финансовую устойчивость», – объяснила она. Это касается не только ВЭБа, но и других институтов развития, ЦБ сейчас обсуждает это с правительством. «Такие нормативы были предложены для корпорации, которая занимается малым и средним бизнесом (корпорация МСП. – «Ведомости»). Мы считаем, что это должно быть сделано по отношению и к ВЭБу, и к Агентству ипотечного жилищного кредитования» - сказала Набиуллина.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий ВЭБ правом привлечения депозитов юрлиц (не связанных с его проектами), а также правом выдачи гарантий. Поправки приняты в первом чтении.

Позиция ЦБ в том, что если такое право будет предоставлено, оно должно быть ограничено средствами юрлиц, которые кредитует ВЭБ, рассказала Набиуллина, а сумма этих депозитов не должна быть выше суммы кредитов, которые выдает ВЭБ этим юрлицам. Если будут иные варианты, то ВЭБ должен быть поднадзорен ЦБ, сказала она.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике