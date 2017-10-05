ЦБ может ввести нормативы для ВЭБа и АИЖК

ЦБ (на фото председатель Эльвира Набиуллина) может ввести нормативы для ВЭБа и АИЖК А. Гордеев / Ведомости

Финансовое положение институтов развития должно регулироваться, сказала сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В том числе необходимо ввести норматив финансового рычага, т. е. отношения долговых обязательств к капиталу, считает она.

По словам Набиуллиной, институты развития в других странах регулируются, также и в России для них нужны требования к капиталу и ликвидности. «Не такие, как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать достаточную финансовую устойчивость», – объяснила она. Это касается не только ВЭБа, но и других институтов развития, ЦБ сейчас обсуждает это с правительством. «Такие нормативы были предложены для корпорации, которая занимается малым и средним бизнесом (корпорация МСП. – «Ведомости»). Мы считаем, что это должно быть сделано по отношению и к ВЭБу, и к Агентству ипотечного жилищного кредитования» - сказала Набиуллина.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий ВЭБ правом привлечения депозитов юрлиц (не связанных с его проектами), а также правом выдачи гарантий. Поправки приняты в первом чтении.

Позиция ЦБ в том, что если такое право будет предоставлено, оно должно быть ограничено средствами юрлиц, которые кредитует ВЭБ, рассказала Набиуллина, а сумма этих депозитов не должна быть выше суммы кредитов, которые выдает ВЭБ этим юрлицам. Если будут иные варианты, то ВЭБ должен быть поднадзорен ЦБ, сказала она.