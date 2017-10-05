Qiwi говорит, что заплатила «большие деньги» за эти активы «ФК Открытие»

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Qiwi выкупила технологии и бренды Рокетбанка и «Точки» А. Гордеев / Ведомости

Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у банка «ФК Открытие». Об этом рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Переговоры о покупке этих брендов, по его словам, велись около года. «За эти активы Qiwi заплатила большие деньги», - сказал Солонин.

Сейчас сотрудники «Точки» работают как в Qiwi, так и в «Открытии», это около 1000 человек, продолжил Солонин. По его словам, идут переговоры о переводе сотрудников Рокетбанка: «Возможно, персонал Рокетбанка и «Точки» будет переведен в Qiwi» - сообщает ТАСС.

Солонин рассказал, что сейчас ведутся переговоры с пятью банками о сотрудничестве с «Точкой»: предприниматели смогут выбирать, в каком банке открыть счет. Сейчас счет можно открыть в «Qiwi банке» и «ФК Открытие».