Финансы
Платный
Анна Еремина|Анна Холявко
Профучастники

Qiwi выкупила технологии и бренды Рокетбанка и «Точки»

Qiwi говорит, что заплатила «большие деньги» за эти активы «ФК Открытие»

Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у банка «ФК Открытие». Об этом рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Переговоры о покупке этих брендов, по его словам, велись около года. «За эти активы Qiwi заплатила большие деньги», - сказал Солонин.

Сейчас сотрудники «Точки» работают как в Qiwi, так и в «Открытии», это около 1000 человек, продолжил Солонин. По его словам, идут переговоры о переводе сотрудников Рокетбанка: «Возможно, персонал Рокетбанка и «Точки» будет переведен в Qiwi» - сообщает ТАСС.

Солонин рассказал, что сейчас ведутся переговоры с пятью банками о сотрудничестве с «Точкой»: предприниматели смогут выбирать, в каком банке открыть счет. Сейчас счет можно открыть в «Qiwi банке» и «ФК Открытие».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике